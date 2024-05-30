恒指3周新低 交投彈26%

港股期指結算前夕呈現弱勢，恒生指數昨日收跌344點，連跌兩日，「北水」趁跌市掃貨，單日淨流入67.74億元，按日大增62.6%，帶挈港股成交按日回升26%至1,232.18億元，扭轉過去3日的跌勢。

恒指昨日低開161點，跌幅曾收窄至126點，見18,694點，惟之後沽壓增加，最多跌396點，低見18,425點，最終收報18,477點，挫1.83%，為3星期收市低位。國企指數跌128點或1.92%，報6,557點；科技指數跌89點或2.32%，報3,765點。

信誠證券聯席董事張智威表示，恒指早前由低位累積升幅已多，加上期指結算將至，大戶高位「食胡」令市況波動。北水繼續流入港股，大市成交仍算暢旺，後市未宜看得太悲，認為恒指有機會先行在18,000至19,000點上落，若內地有更多支持港股的政策消息出台，料大市整固後有力再上，投資者不妨先減磅，待港股回升時再入市。

美的申港掛牌傳遭質詢 另一方面，今年4月再度向聯交所遞交上市申請的內地家電龍頭美的集團，據報中國證監會就其在港上市計劃提出質詢，以了解在港上市對其A股的影響，包括對A股股價的衝擊，因H股通常較A股有折讓。

有傳美的是次在港上市，計劃集資至少20億美元（約156億港元），若事成，有望成為香港近兩年最大型新股。