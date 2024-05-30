領展商戶 銷售放緩

該基金單位價格昨日曾跌逾1.79%至全日低位32.85元，惟公布業績後，倒升至34.7元收市，升3.73%。

未對北上熱潮掉以輕心 在截至今年3月底止年度內，其整體物業收入淨額按年升9.5%至100.7億元；可分派總額升6.4%至67.18億元；每基金單位末期分派多11.6%至1.3257元。期內本地零售租用率按年維持在98%，平均每方呎租金升0.9%至64.4元；整體平均續租租金調整率按年增長0.8個百分點至7.9%，但低於截至9月底止上半年度公布的8.7%。商戶銷售額全年增長0.4%，按年和按半年分別跌5.8個百分點和2.7個百分點。

行政總裁王國龍表示，集團在香港的商場集中民生消費，抗逆力強，相信星期一至五港人不會特意到深圳買餸，對本地街市和餐飲持續有需求，故對港人北上消費趨勢「不太擔心，但也不掉以輕心」。首席營運總裁（中國內地除外）卓格理則強調，公司業務以服務香港民生為重，具韌性，亦會持續更新租客組合，盡量符合港人需求。

海外投資組合回報亮麗 主席聶雅倫承認海外投資組合的回報上升，並與香港及內地的表現呈反周期增長。上年度海外零售及辦公室物業分部業績勁升逾兩倍至11.88億元，主因新收購的新加坡零售資產，以及來自澳洲零售資產等錄得全期收入。

同期，內地零售、辦公室及物流物業分部業績升5.8%至11.52億元。管理層透露，旗下的深圳領展中心城商場，周末及假日港人佔四至五成，平日也達一至兩成。至於領展今年2月收購上海七寶萬科廣場餘下50%股權，首席財務總監黃國祥表示，由於融資成本上升，領展物色商場需要內部回報率達10至15厘，故該商場作價僅屬合理。集團會繼續提升定息債的比例至最高70%，以減低高息環境帶來的影響；另今年繼續回購基金單位，但沒有定下回購額度。

分派降 股息仍達8厘 投行摩根士丹利指，領展全年每基金單位分派2.6265元，按年跌4.3%，相當於收益率8厘，分派額較預期高2%。期內領展香港物業租戶的零售額按年升0.4%，對比財年首3季升1.3%，相當於疫前水平101%，反映今年1至3月（第四財季）按年錄得2%跌幅，而同期本港零售市場跌1%；另香港出租率98%，較去年底的97.6%改善。

另一投行富瑞指，領展2024財年下半年整體表現穩健，基本符合或略好過市場預期；下半年基礎盈利按年增12%至34億元，勝市場預期的升4至10%。

領展全年度業績摘要 香港零售物業組合表現