新盤概況：尚逸最快下月推 涉161個單位

市場有多個一手新盤部署發售，其中，大鴻輝興業旗下西區德輔道西328號住宅項目，昨日命名為尚逸，最快下月推出。

該項目樓高30層，合共提供161個單位，實用面積189至650方呎，由開放式至三房間隔，主打一房及兩房戶型，另設特色單位，基座則為商舖、會所及寵物遊樂園，預計關鍵日期為明年第四季。

大鴻輝集團物業總監彭偉雄表示，項目正籌備推盤工作，積極準備售樓說明書及銷售廳連示範單位，定價主要參考鄰近一手及二手市場價格。該集團業務策劃及發展經理陳振輝指，西區的住宅新盤供應罕有，項目自住投資兩宜，而集團於深水埗亦有住宅項目。

該價單折實入場單位為2A座5樓A3室，實用面積410方呎，折實呎價約12,692元。項目亦上載銷售安排，將於本周五發售該批單位。

One Wood Road招標12伙 盈信控股的灣仔One Wood Road昨公布首張銷售安排，於6月3日起至同月19日，招標12伙。單位全屬兩房間隔，實用面積均為460方呎。

是次物業成交期長約13個月，買家可享提早佔用優惠。該盤開售至今累沽13伙，總成交金額約49.6億元，平均成交呎價約65,000元。