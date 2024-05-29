新盤概況：尚逸最快下月推 涉161個單位
市場有多個一手新盤部署發售，其中，大鴻輝興業旗下西區德輔道西328號住宅項目，昨日命名為尚逸，最快下月推出。
該項目樓高30層，合共提供161個單位，實用面積189至650方呎，由開放式至三房間隔，主打一房及兩房戶型，另設特色單位，基座則為商舖、會所及寵物遊樂園，預計關鍵日期為明年第四季。
大鴻輝集團物業總監彭偉雄表示，項目正籌備推盤工作，積極準備售樓說明書及銷售廳連示範單位，定價主要參考鄰近一手及二手市場價格。該集團業務策劃及發展經理陳振輝指，西區的住宅新盤供應罕有，項目自住投資兩宜，而集團於深水埗亦有住宅項目。
另外，新鴻基地產(00016)的天水圍YOHO WEST日前加推價單7號，涉及151伙，包括第2A座及第2B座，單位實用面積372至696方呎，兩房及三房間隔，扣除最高13.5%折扣，折實價約520.3萬至1,101.8萬元，折實呎價約12,110至16,740元。
該價單折實入場單位為2A座5樓A3室，實用面積410方呎，折實呎價約12,692元。項目亦上載銷售安排，將於本周五發售該批單位。
One Wood Road招標12伙
盈信控股的灣仔One Wood Road昨公布首張銷售安排，於6月3日起至同月19日，招標12伙。單位全屬兩房間隔，實用面積均為460方呎。
緹外四房2.16億售出
市場再錄一手大額豪宅成交。成交紀錄冊顯示，嘉里建設(00683)旗下石硤尾龍駒道緹外，昨以招標形式售出第1座3樓A室，單位實用面積4,315方呎，屬四房四套房間隔，連兩個車位成交價2.16億元，呎價約50,058元。
是次物業成交期長約13個月，買家可享提早佔用優惠。該盤開售至今累沽13伙，總成交金額約49.6億元，平均成交呎價約65,000元。
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