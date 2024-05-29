未補價成交：竹園北邨減價8%售220萬

未補價第二市場公屋連錄成交，交投步伐逆市向上。黃大仙竹園北邨單位放盤約3個月，減價逾8%，即以220萬元獲承接。

富誠地產曾遠東表示，上述單位為蕙園樓高層6室，實用面積約443方呎，現為開放式設計，可間兩房，2月起叫價240萬元，放盤約3個月，減價20萬元獲綠表買家購入，呎價約4,966元。

新界公屋「一字頭」有交易。中原蔡堅濤指，粉嶺祥華邨祥智樓中層B3室，實用面積約381方呎，第二市場叫價193萬元，最後由綠表公屋客以168萬元承接，呎價約4,409元。

美聯王子超稱，上水公屋天平邨天賀樓中層16室，實用面積約381方呎，最近叫價180萬元，最終以163萬元綠表價售出，呎價約4,278元。

將軍澳月內43宗居二買賣 第二市場買賣轉旺。中原關偉豪表示，將軍澳5月錄約43宗同類市場居屋成交，包括唐明苑C座中層13室，實用面積約539方呎，減價13萬元，獲外區白居二客以415萬元購入，呎價約7,699元。