業主狠劈價離場 細價樓蝕幅擴大

翠麗花園貶30% 泓碧一房輸兩球 細價樓旺市時一盤難求，惟面對淡市，同類物業業主即時爭相蝕賣沽貨，樓價跌勢最為顯著。新界東沙田翠麗花園有兩房單位，放盤約3個月，即劈價至345萬元售出，僅約4年帳面貶值約30%。馬鞍山半新盤泓碧一房戶380萬元已有交易，不足5年帳面輸近「兩球」。旺角利奧坊‧曉岸納米戶僅售330萬元，約4年帳面跌價逾20%。

中原黎宗文表示，上述翠麗花園B座低層1室，實用面積約305方呎，兩房間隔，2月時叫價約418萬元放售，終減價73萬元，獲上車客承接，呎價約11,311元。原業主於2020年以493萬元購入，期內帳面蝕約148萬元離場。

利奧坊‧曉岸虧損90萬 不少半新盤單位都已大幅跌價。世紀21奇豐張翠珊指，泓碧19座低層B室，實用面積約271方呎，望山景，放盤兩個月，劈價100萬元售出，呎價約14,022元。原業主2019年8月購入上址，單位期內帳面貶值約34%。

利奧坊‧曉岸本月接連錄損手成交。市場消息透露，屋苑2座高層開放式單位，實用面積約194方呎，成交價330萬元，呎價約17,010元。原業主2020年購入，帳面虧損約90萬元。

投資者亦棄守。中原林龍南稱，北角君譽峰中層N室一房戶，連租約以572萬元沽出，呎價約22,171元，原業主持貨約6年，帳面需蝕145萬元。消息稱，西營盤翰林峰1座單位，市傳以630萬元成交，近6年樓價帳面蒸發逾34%。

其他屋苑方面，消息稱，鰂魚涌南豐新邨9座低層三房戶，以665萬元易手，約4年帳面跌價220萬元。世紀21奇豐黎健峯指，馬鞍山翠擁華庭11座低層C室，以730萬元獲買家承接，呎價僅約9,542元，不足3年帳面虧蝕170萬元。

景怡居銀主盤跌價28% 此外，近期銀主頻頻低價出貨。中原梁志昌表示，中環景怡居中高層C室銀主盤，叫價675萬元，投資者以560萬元購入收租，呎價約17,555元，約5年貶值225萬元或約28.7%。

另類單位跌價幅度更顯著。香港置業劉浩勤指，將軍澳都會駅一個曾發生事故的低層套三房戶，4月初曾以730萬元售出，有關交易未有完成，單位近日再以640萬元重售，不足兩個月賣平約12%，呎價約1.08萬元。

細價上車盤蝕讓個案