●證監會提醒公眾，適用於根據《打擊洗錢條例》在香港營運的虛擬資產交易平台的不違反期間，將於6月1日結束。所有在香港營運的虛擬資產交易平台，均須根據《打擊洗錢條例》獲證監會發牌，或屬「被當作獲發牌」的虛擬資產交易平台申請者。