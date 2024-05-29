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●商湯(00020)執行董事及聯合創始人徐冰向外媒表示，公司目標兩年內扭虧為盈。他又認為，亞洲整體缺乏算力和資源，故大幅落後美國，與美國龍頭企業相距10倍，但亞洲市場從來不缺人才，也不缺數據，可以「追落後」。
●第四範式(06682)今年首季總收入8.28億元（人民幣‧下同），按年增長28.5%；毛利潤3.41億元，按年增長21.1%。公司期內發布行業大模型產品「先知AI平台5.0」，這是該產品近10年來第5次升級，推動該業務按年增長84.8%，佔集團總收入比例超60%。
●中國工信部發布今年首4個月軟件業經濟運行情況，內地軟件業務收入3.8萬億元（人民幣‧下同），按年增11.6%；利潤總額4,314億元，按年增14.3%；出口154.9億美元，按年跌0.4%。
●證監會提醒公眾，適用於根據《打擊洗錢條例》在香港營運的虛擬資產交易平台的不違反期間，將於6月1日結束。所有在香港營運的虛擬資產交易平台，均須根據《打擊洗錢條例》獲證監會發牌，或屬「被當作獲發牌」的虛擬資產交易平台申請者。
●會計及財務匯報局公布，就林建才公然漠視兩項會財局為查察其兩個執業單位而要求提供資料及文件的法定要求，作公開譴責，予以罰款30萬元、吊銷其在公會的註冊兩年，並取消其執業證書、命令兩年內不獲發執業證書，以及繳付會財局調查費用及開支的命令。
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