日財相憂慮弱Yen負面影響

日圓弱勢持續，昨日在美匯指數下跌約0.1%的背景下，日圓依舊在亞洲時段跌約0.04%，兌每美元曾報約156.63，兌港元為4.97算。日本財務大臣鈴木俊一表示，日圓疲軟提高了出口商的利潤，但增加消費者的負擔，強調外匯走勢穩定以反映基本面，反對不適當的匯率過度波動，故重申對日圓疲弱帶來的負面影響表示強烈擔憂，並將根據需要採取一切必要的外匯措施。

從昨日發布的日本加權通脹中位數指數所見，在4月份僅按年上升1.1%，較3月的1.3%放緩，顯示通脹動力減少，或影響下月日本央行的加息機會，這將令美日較大息差的情況持續。野村證券表示，即使日本央行決定加息，套利交易仍會受到歡迎，而交易商亦認為，這將令到日本加息對日圓提振作用變得十分有限。

專家估158關出手干預 FXEmpire分析師Bob Mason則指出，技術上，日圓兌每美元匯率在50天和200天移動平均線上方徘徊，發出日圓看淡信號。如日圓重返158關口，可能令買盤衝向4月29日的低位160.209，故有理由相信，在158位置日本官方會出手干預圓匯。

日經平均指數收跌44點或0.11%，報38,855點。東證指數收市微升兩點或0.08%，報2,768點。利好消息是，日本政府在最新經濟月報中稱，工業生產出現回升迹象，意味生產可能已經觸底，這也是一年來首度上調對工業生產的評估。

連續33年成最大債權國 另外，日本財務省公布，截至去年底，淨外部資產為471.3萬億日圓，按年增長約12%，按當前匯率計約值3萬億美元，令日本連續33年成為世界上最大的債權國，其次是德國和中國。