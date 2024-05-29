白銀期貨曾升逾4%

國際金、銀、銅大宗商品價格在上周創新高後進行整固，近日個別發展。其中，白銀期貨昨日曾勁升逾4%，至每安士31.742美元。瑞銀上調白銀期貨目標4美元，新目標價今年9月底為34美元、12月底為36美元、明年中38美元。其中因為世界白銀協會（Silver Institute）指，在光伏行業需求推動下，工業對白銀總需求預計將增長9%，達7.11億安士。

金價表現則呈反覆，現貨金昨日在亞洲時段曾回吐至逼近每安士2,340美元關口，觸發市場對美國本周五公布的個人消費支出（PCE）走強的擔憂，或將令美國減息之日變得更遙遙無期。然而，在歐洲時段現貨金價回穩，曾升約0.49%至每安士2,346美元，分析指金價短期仍會反覆整固，惟中期升勢不變。

金價今年望挑戰2600關 短期來說，美元走軟，加上中東地緣政治緊張局勢，都限制了金價的下行空間。美匯指數昨日曾挫約0.15%至104.44。中期來說，瑞銀策略師指出，受來自中國的強勁需求帶動，金價可望於今年挑戰每安士2,600美元的新高。根據Gainesville Coins的數據，內地私人部門於首季進口543噸黃金，中國人民銀行則增加189噸黃金儲備。

期銅昨日曾升1.39%至每磅4.8195美元。瑞銀預計今年全球銅消費增長3%，略低於先前預測的3.3%，但計入供應後，今年銅供不應求量達39萬噸，較早前估計的7.3萬噸大幅增加，支持了銅價。

至於被稱為「數碼黃金」的比特幣昨日曾稍跌0.02%至每枚68,517美元；以太幣跌0.18%至每枚3,901美元。市場關注倒閉的Mt.Gox交易所旗下錢包的轉帳情況，加密幣市場短期或會反覆。