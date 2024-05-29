瑞銀：亞太區已完成大部分裁員

瑞銀與瑞信的合併將於本周正式完成，瑞銀集團亞太區總裁許健洲（Edmund Koh）表示，亞洲業務的整合進展良好，並已在業務領域和地域方面優化了大部分職位，目前該行在亞太地區的13個地方有業務，已完成大部分裁員工作。

他接受外媒訪問時指出，無論是自願還是非自願，員工的流失率相當高，因為該行削減了重複的崗位，但保留了兩個團隊中最優秀的人才，並增加淨新資產，同時客戶保留率也非常高。

他指，該行盡量不裁員，但每年都會根據產出率對職位進行評估，因從股東角度來看，職位調動引進更優秀及更敬業的員工，永遠是對的方法。

料續有科企發CB回購股份 另外，中資科網巨頭接連發行可換股票據（CB），資金將用於股份回購。瑞銀亞洲股票資本市場部聯席主管張倩嘉估計，將有企業今年內作同類操作，即使短期內發生，亦不會對此感到意外。由於回購對公司股價有支持作用，若企業現時股價偏低，而發行CB融資成本較低，令企業有誘因行動。

早前有不少企業被大股東提出私有化，李氏指出，儘管港股已從低位反彈，但若果企業股價及估值仍被視為偏低，加上預期下半年開始減息，降低融資成本，大股東或有意願提出私有化。