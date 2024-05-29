納指首破萬七關 英偉達再創新高

美國股市周二起重新實施「T+1」，交收時間減半至一個交易日。美股周二復市後好淡爭持，道指曾跌146點，報38,923點；納指首度突破17,000點大關，曾漲96點，高見17,016點，之後升幅大為收窄；標指曾升11點，報5,315點，之後一度倒跌。瑞銀基於企業盈利前景改善，連同通脹回落、聯儲局將掉頭減息，人工智能（AI）投資急增，把標指目標由5,400點上調至5,600點。

上月iPhone華出貨增52% 重磅股蘋果公司（Apple Inc.）即傳來捷報，外媒根據中國信通院統計推算，上月內地iPhone出貨量按年大增約52%至350萬部，跑贏全國智能手機為25.5%的增速。即使首4個月累計，iPhone出貨量仍按年累跌約17%，跟國貨升20.9%背馳，而且4月的反彈與減價促銷有關，消息仍刺激Apple股價早段曾升1.58%。

瑞銀說AI投資大增，例子不勝枚舉。市傳亞馬遜正與意大利政府商討斥10億歐元計的巨資擴充當地數據中心業務，涉及金額及選址，亞馬遜股價早段曾倒跌0.69%。

同時有消息指，記憶體大廠美光計劃斥6,000億至8,000億日圓（最多約398億港元）在日本廣島縣興建新的DRAM廠房，預計2026年初動工、最快2027年投產，美光股價早段曾升2.94%。至於頭號概念股英偉達（Nvidia）繼續破頂，早段高見1,120.08美元，漲5.2%。

美樓價指數連升12個月 數據方面，5月份諮商會消費者信心指數回升至102點，跟市場預期跌至96點背馳；3月份標普/Case-Shiller 20大城市樓價指數按月升0.3%，符預期，連升12個月。聯儲局理事鮑曼稱，不急於放慢縮減資產負債表規模的速度。

另邊廂，歐洲央行調查顯示，4月份區內12個月通脹預期為2.9%，比3月份跌0.1個百分點，為2021年9月之後新低，呼應該行首席經濟學家拉尼在下周議息前向外媒暗示減息在即︰「如無意外，我們覺得現在有足夠理由撤銷最大的（貨幣政策）緊縮」。

歐洲股市個別發展，德國DAX 30指數先升後回，但仍於歷史高位附近整固；歐元略為回吐至1.087美元關有支持。