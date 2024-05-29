亞太家辦首季再掃股

Federated Hermes表示，最終必須在香港開展實地業務。

花旗私銀：偏好成熟市場大型股 花旗私人銀行發表今年首季家族辦公室投資報告，顯示家族辦公室再次將流動資金投入市場。報告提到，成熟市場大型股仍是家族辦公室的關注焦點，然而家族辦公室同時對成熟市場中小型股表現出興趣，並認為投資級別的固定收益資產仍具價值。

花旗私人銀行透過觀察所服務的全球約1,800個家族辦公室客戶，分析每個季度整體投資組合的配置趨勢，發現與去年的情況相若，家辦都會將所持現金用於投資，重點配置於成熟市場大型股份及高質量的固定收益資產上。

固定收益資產5季淨流入 報告指出，針對亞太區而言，區內的家族辦公室客戶較其他地區客戶持有較低比例的現金，並將更多資產配置於股市。固定收益資產已連續5季錄得資金淨流入，其中成熟市場投資級別債券及成熟市場主權債券均錄得最大規模的資金淨流入。大部分買入活動以美國國庫債券及優質金融機構債券為主。除中期債券外，年期較長的債券亦受買家青睞。成熟市場企業高收益債券亦錄得資金淨流入。

美資管巨頭擬港設辦事處 股市的資金淨流入連續第二季為正數。其中，成熟市場大型股是股市資金淨流入的主要來源。沽售活動主要集中於美國軟件股及互聯網股，而買入活動則更為分散。半導體股及非美國市場股票如日股，亦見一定買入活動。對個別聚焦日本的主動型投資及交易所買賣基金，以及聚焦醫療保健或生物科技和科技的投資，買入活動興趣顯著。新興市場股票的淨資金流入為負數，扭轉上季趨勢。

另一方面，美國資管巨頭Federated Hermes據報計劃來港開設辦事處。該企亞太地區分銷主管Jim Roland接受外媒訪問時稱，目前公司在港沒有辦公室，在某種程度上與競爭對手有所不同，但這並不是一個好的情況，尤其是財富管理乃該企亞太區重點策略之一，若要在地區取得策略上成功，該企最終必須在香港開展實地業務。

Federated Hermes截至首季底管理7,790億美元資產。Jim Roland表示，公司不打算太快行動，首先會立即僱用幾名新員工，並將其整合到團隊中，並在今年底評估進展情況，根據執行策略的效果，考慮在2025年或2026年開設香港辦事處。

Jim Roland預計，未來5年亞洲將出現有意義的增長，佔當前資產管理規模以及整個公司的比例相當大。該企目前在新加坡擁有16名負責投資、分銷和支援職能的人員，在澳洲有兩名員工，在日本有兩名員工，惟該企並未將涉足內地市場列入未來5年的發展計劃，而是將重心放在從新加坡和香港這種離岸角度覆蓋內地。

此外，全球大都會的家族辦公室產業競爭日趨激烈，外媒指近年澳洲珀斯的家辦產業崛起，另印度匯聚高價值產業生產力，服務出口快速增長，亦有機會成為世界辦公室。