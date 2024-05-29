恒生行政總裁客串《五導戲場》微電影

支持年輕人發揮創意 由香港公益金與恒生銀行合辦的《五導戲場》微電影拍攝計劃，剛於星期一在M+舉行首映，擔任計劃導師的陳志發、陳健朗、何爵天、李駿碩和曾慶宏5位人氣導演、一眾演員、學生團隊等齊齊出席，身兼公益金執行委員會委員兼籌募委員會主席的恒生執行董事兼行政總裁施穎茵（Diana）亦親身到場支持。

Diana參與了其中一套作品《拒離》的拍攝，特別出演女主角陳安瑩的老闆。電影講述女主角在公益金長者訓練中心的幫助下，重新看待與由馮素波飾演患有認知障礙的母親的關係，修復彼此間的感情。她指：「恒生一直鼓勵年輕一代探索潛能，期望透過同學們的作品，讓大家更了解社會不同階層面對的挑戰，多關心身邊的人與事。」

聚焦精神健康等社會議題 《五導戲場》旨在加強與年輕人互動和支持創業產業發展。同學們在導師指導下，將公益金受助者故事拍攝成5套微電影，聚焦精神健康、少數族裔共融、傷健共融、照顧者支援等社會議題。作品已上載至公益金社交平台供大家觀看，恒生稍後亦會在戲院包場，邀請弱勢社群免費入場觀賞。