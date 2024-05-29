保時捷在華銷量差 經銷商逼宮促補貼

由於內地銷量持續下滑，德國跑車品牌保時捷（Porsche）部分中國經銷商據報發起抗議和抵制，準備「逼宮」德國總部。事緣保時捷中國為完成銷售任務，選擇向經銷商壓庫，惟壓庫對經銷商來說有巨大資金壓力，導致保時捷與經銷商矛盾激化，部分保時捷經銷商已停止提車，要求保時捷總部給予補貼的同時，更換相關高層。

首季交付量跌24% 保時捷中國與全體授權經銷商發表聲明指，當前共同面臨若干複雜的問題，雙方通過充分探討，一同尋求有效的方式來積極應對市場變化，討論涉及多個層面，包括商務政策、本土客戶洞察、客戶服務及電動化轉型等關鍵領域。資料顯示，該企去年在中國市場的交付量下跌15%，今年銷量繼續下滑，首季下跌24%。由於雙方尚未就銷量目標及補貼協議達成共識，故保時捷中國市場今年銷量目標至今仍未確定。

另一方面，乘聯會秘書長崔東樹表示，今年首4個月汽車行業收入按年增長8%至3.07萬億元（人民幣‧下同），利潤增長29%至1,428億元，行業利潤率4.6%，較整個工業企業利潤率5%的平均水平為低。他指，內地有效需求仍不足，外部環境依然複雜嚴峻，燃油車仍有獲利，但萎縮較快；而新能源車高增長，但虧損較大。