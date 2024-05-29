港人外遊熱點ATM提款 泰收費最高
國際付款公司Wise發表研究，比較了全球40多個旅遊目的地的自動櫃員機（ATM）提款收費，發現阿根廷的提款收費率今年高達24.15%冠全球，而港人最愛旅遊目的地中，以泰國ATM提款收費率最高。在大灣區內，香港的平均ATM提款收費率為0.05%，相對於澳門不到0.01%較高，顯示澳門是提取現金較為划算的地方。
該調查基於去年10月至今年3月期間使用Wise卡在ATM上提取的1,480萬筆現金提款進行分析，並與去年5月的研究結果進行比較。分析涵蓋港人旅遊熱點，首5名的目的地──日本、泰國、台灣、歐洲、內地之中，泰國為收費最高的亞洲目的地，ATM提款收費率高達2.53%，較6個月前上升0.11個百分點。
攜程端午租車訂單增2.6倍
此外，攜程集團(09961)發布預測報告顯示，今年端午假期，旅客多考慮進行短程周邊遊，周邊旅遊預訂量按年增長20%；另內地租車自駕訂單按年增長260%，而該平台出境遊酒店的搜尋熱度亦按年上升50%。
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
MMS：