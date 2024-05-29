港人外遊熱點ATM提款 泰收費最高

國際付款公司Wise發表研究，比較了全球40多個旅遊目的地的自動櫃員機（ATM）提款收費，發現阿根廷的提款收費率今年高達24.15%冠全球，而港人最愛旅遊目的地中，以泰國ATM提款收費率最高。在大灣區內，香港的平均ATM提款收費率為0.05%，相對於澳門不到0.01%較高，顯示澳門是提取現金較為划算的地方。