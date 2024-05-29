A股回吐交投縮 上周吸資20億

儘管內地兩大一線城市推樓市鬆綁舉措、由6大內銀出資逾三成的國家集成電路產業投資基金三期面世，但滬深股市3大指數周二均見回吐，兩市全日成交僅錄7,417億元（人民幣‧下同），為近4個月來單日新低，按日縮減逾4%，連外資亦透過滬深股通淨沽出50.54億元。

滬綜指全日收跌0.46%，報3,109點，深成指及深圳創業板指數更各跌逾1%，收報9,391點及1,806點。不過，摩根士丹利發表報告指，截至5月22日止一周，內地股市錄得2.6億美元（約20.2億港元）淨流入，同時歐美主動型長倉基金沽售中資股速度減慢，而中國境內基金為中國股票基金的淨賣家，可解釋內地股市近日回穩的走勢。

七成企業跨境貿易人幣結算 觀察資金流向，內地股票型交易所買賣基金（ETF）資金淨流入約4.6億美元，非ETF資金則流出兩億美元。互聯互通渠道方面，北向通累計流入39億美元。

同時，人民幣跨境貿易結算業務的主動性增強。中國人民大學國際貨幣研究所等發布《跨國人民幣觀察報告》，發現逾七成企業存在人民幣跨境貿易結算業務，近六成企業存在人民幣外匯交易業務。該調查於今年3月底前共收集1,657家企業問卷加以統計。

報告又指，近七成企業使用人民幣結算，是出於對資產安全性的考量，約35%的企業是出於現金管理的需要，其他方面考慮包括客戶需求、地緣政治和交易方便性等。中國財政部副部長廖岷重申，中國將堅定推進貿易自由化和投資便利化，堅持高水平對外開放，在實現自身高質量發展的同時惠及全球。

惟官方昨開出的人民幣中間價報7.1101兌每美元，按日跌10點子。在岸人民幣昨午4時30分收報7.247，亦挫24點子，為逾一個月新低；離岸人民幣曾低見7.2644，即每百港元兌約93元人民幣。