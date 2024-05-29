《明報》母企世界華文全年虧損飆51倍

其中，上年度除稅前虧損1,359.7萬美元。公司在業績報告內解釋，虧損主要來自若干廠房及機器以及無形資產減值虧損撥備合共806.4萬美元。另外，業績下降主要由於出版及印刷分部的收益減少，部分被節省成本（尤其是勞工成本、紙張成本及銷售相關開支）所抵銷。

該企來自馬來西亞業務的營業額按年減少13.6%至6,399.8萬美元，主因廣告市場疲軟，廣告商及營銷人員的謹慎消費行為導致營銷活動及推廣活動有所延遲或縮減。另由於網站流量減少，該企的數碼收益面臨挑戰，來自Facebook動態消息推送演算法出現變動；流量減少導致程序化廣告減少，進一步影響數碼收益。該分部於上年度錄得除所得稅前虧損541.2萬美元。

同系萬華媒體連蝕10年 香港及台灣業務營業額降10.8%至3,629萬美元。在營業額下降及缺乏政府補貼的影響下，儘管部分被節省成本所抵銷，該分部於回顧年度錄得除所得稅前虧損545.3萬美元，按年盈轉虧。此外，馬來西亞元及加元兌美元走弱，對該企的營業額產生約318.3萬美元的負面匯兌影響。