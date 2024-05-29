滬九條生效 新盤通宵賣樓

部分擬取消折扣 二手即提價 廣深跟風降首期比例 中國人民銀行近半個月前打出「組合拳」救樓市之後，上海為首個跟進鬆綁政策的一線城市，俗稱「滬九條」的9項新措施於周二生效，重點包括下調首套及第二套物業按揭利率、降低首期支付比例及公積金貸款額等。內媒指部分新盤擬收回折扣、二手樓業主隨即提價。不少投行估計樓市鬆綁效應料蔓延至北京、深圳及廣州。昨日廣州及深圳如外界所料，公布降首期比例等連串鬆綁措施，均於周三起實施。

投行摩根士丹利指，今次是自去年10月以來，上海推出第5輪鬆綁樓市措施，估計短期內有其他一線及二線城市跟隨。

上海鬆綁力度13載最勁 滬市新政涵蓋放寬限購、「以舊換新」補貼等，大摩料未來數月有助當地樓市銷售，但考慮到居民對樓價前景看法仍持謹慎態度，故對銷售改善的可持續性有憂慮，預期二手樓比新盤銷售出現更好的按月回升數據。

內媒報道，滬市新政周一出爐首12小時，有新盤售樓處宣布不打烊、將於周二起逐步收回折扣；地產中介延後休息日搶佔成交等迎接新政。研究機構克而瑞認為，今次上海調整樓市政策鬆綁力度，為2011年以來最大，超預期的新政將有效提振市場信心，尤其是過往被限購的非滬籍居民，及因首期支付比例及房貸利率而趨於觀望的買家，將踴躍入市，估計政策成效將率先體現在新樓及二手樓的睇樓量等層面。

昨日廣州發文通知，優化差別化住房信貸政策，居民家庭首置及第二套物業的最低首付款比例調整至15%及25%，並取消貸款利率下限；亦鼓勵房企、房地產業各協會及中介機構平台推動商品房「以舊換新」，甚至鼓勵規模化租賃機構收購存量商品房。深圳亦下調個人住房買樓首期門檻及貸款利率下限。

強監管信號轉弱，為樓市帶來生機，中國房地產業協會副會長兼秘書長陳宜明在一場合上表示，房地產已進入深度調整階段，唯一的出路就是蓋好房子。國家金監總局開會研究部署防範化解金融風險問責試行規定落實舉措時，明確強調要促進金融與房地產良性循環，進一步發揮城市房地產融資協調機制作用，滿足房地產項目合理融資需求，大力支持保障性住房等3大工程建設。

投行關注滬樓市鬆綁的影響