富途首季經調整少賺11%

在美國上市的互聯網券商富途證券母企富途控股公布，今年首季盈利10.38億元，按年倒退12.91%；按非美國通用會計準則（Non-GAAP）計，經調整淨利潤為11.21億元，按年跌11.58%，勝市場預期，股價周二早段曾升逾8%。

富途控股董事長兼首席執行官李華表示，隨美股持續走強，港股逐漸回穩，帶動整體投資氣氛及活躍交易。近期牛市初現的信號，預計將帶動本地市場的客戶資產和質量提升，並為公司增長注入新動力。

集團首季收入25.92億元，按年增加3.7%。其中，交易佣金及手續費收入按年升0.25%；利息收入則按年增4.62%；包括財富管理、企業服務業務等其他收入為1.56億元，按年增長23.67%。另首季淨增有資產客戶17.7萬，按年大增3.3倍，為全年原目標35萬的約50%，香港和新加坡市場的淨增有資產客戶增幅達雙位數，而客戶留存率保持在98%以上的高水平。李氏指，基於今年的強勁勢頭，上調全年淨增有資產客戶目標至40萬。

本地客買美股一年最多 截至今年3月底止，旗下應用程式「富途牛牛」及海外版「moomoo」的註冊用戶達2,248萬，按年增長12.3%；用戶資產約5,179億元，交易總額約1.3萬億元。該公司披露，今年3月，富途在港的美股交易客戶數目、日均收益交易（DARTs）及交易量均為近一年新高，而港股回穩，亦帶挈港股DARTs按季升19%。

富途股價年內表現