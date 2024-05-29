港88%畢業生看好就業

全球投資專業人士組織CFA協會一份報告顯示，畢業生對就業前景感樂觀，有88%香港受訪畢業生對畢業後前途有信心，不但跑贏全球平均的78%，按年亦增21個百分點。該協會亞太區考試發展高級總監楊啟之認為，隨着本港社會氣氛好轉，加上人才、投資移民及等措施落地，反映政府對人才重視，令畢業生更有信心。

近三成首選金融業 報告指，金融業「冧莊」，有近三成畢業生視為就業首選。她坦言，地緣政治緊張局勢、宏觀經濟環境等多重夾擊，香港正面對挑戰，但本港國際金融中心非一兩日建成，無論在專業服務、金融基建等，仍然有其獨特優勢，形容「底子厚」。

料學懂AI有利搵工 隨着內地市場進一步改革開放，企業「走出去」，香港作為外資進入中國市場的窗口將會受惠，而其作為最大離岸人民幣中心，也會有更多人民幣產品推出，將帶動金融市場發展及推動人才需求。

不過，有68%認為人工智能（AI）出現，更難找到理想工作，但95%本港受訪者認為AI或自動化對職業成功至關重要，顯著高於全球平均的66%，更有99%相信了解如何使用AI等工具，有利其就業前景。

楊氏解釋，AI或自動化確實會減少部分工作崗位，而愈來愈多的工種也可以應用到AI，因此更需要認識有關技術。

若然提到特許金融分析師（Chartered Financial Analyst, CFA），傳統上被視為金融業人才一個「含金量」甚高的專業證書，可靠這一份證書，也不一定就能保住飯碗，還得看市場景氣。

類似內地，近年經濟表現遜色，近日就有一位博主在社交平台上傳影片，指自己為普通大學的金融專業畢業生，5年前畢業後在一家深圳小私募做行業研究，去年底考到了CFA證書，可惜同一時間卻失業，至今前前後後面試十多家，但真正完全對口的職位很少。為了緩解焦慮，故想跑外賣過度一下，結果一天由9時半跑到5時多，賺不到100元人民幣，主要是生手不熟路。可見經濟轉型、市道不濟，金融業從業員也有其苦況，「學歷貶值」就成為金融業人士就職面臨的困境。