港股軟交投不足千億 中海油破頂

港股昨日表現牛皮微跌6點收市，報18,821點，成交進一步縮減至不足1,000億元，僅錄977億元，是4月18日之後最少。

恒生指數低開13點後走勢反覆，雖然一度升173點，高見19,000點，惟之後欠缺後勁，並最多倒跌51點，低見18,776點。北水則連續第9日淨流入，金額有41.66億元，較上一日少逾5%。大市全日沽空比率為15%。

滙豐證券引述中遠海控管理層稱，近期集裝箱運費上升的情形與疫情相若，除了紅海局勢外，內地惡劣天氣及環球貿易復甦也支持運費向上。

瑞銀認為，長建海外業務增長穩固，併購加速可刺激估值向上重估，新併購的北愛爾蘭最大配氣網絡Phoenix Energy對集團盈利增長的貢獻或超預期，並指英國大選對長建英國資產影響輕微，即使水務監管局2024年水價檢討草擬決定押後一個月。

新股市場方面，藝人郭晉安姊姊創辦的本港保健品公司草姬集團向聯交所遞交上市申請，農銀國際為獨家保薦人，惟要留意，該企在2022及2023財年分別宣派約950萬元及1,900萬元股息，按年增派息一倍，遠超同年盈利增幅20.66%，而今年3月宣派3,000萬元特別股息，料在上市前支付。

恒生指數高位徘徊