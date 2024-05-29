產經

港股軟交投不足千億 中海油破頂

港股昨日表現反覆，北水減少買貨。（中新社圖片） 港股昨日表現反覆，北水減少買貨。（中新社圖片）
港股昨日表現反覆，北水減少買貨。（中新社圖片）
港股昨日表現牛皮微跌6點收市，報18,821點，成交進一步縮減至不足1,000億元，僅錄977億元，是4月18日之後最少。
恒生指數低開13點後走勢反覆，雖然一度升173點，高見19,000點，惟之後欠缺後勁，並最多倒跌51點，低見18,776點。北水則連續第9日淨流入，金額有41.66億元，較上一日少逾5%。大市全日沽空比率為15%。
航運股續揚 滙證審慎
「三桶油」及煤炭等資源股繼續強勢，中國海洋石油(00883)創上市新高，曾見21元，收市仍升0.73%，報20.6元；中國石油股份(00857)亦升至8年高位，收報8.11元，升2.14%。
航運股同樣逆市向上，東方海外國際(00316)見逾52周高位，收升4.59%，報143.5元；母企中遠海控(01919)亦升3.18%，報13.6元。滙豐證券最新上調兩企目標價，前者目標價升至110元，惟評級「減持」；後者目標價則由11.5元上調至14元，但因應股價年初至今累積升幅大，將評級由「買入」降至「持有」。
滙豐證券引述中遠海控管理層稱，近期集裝箱運費上升的情形與疫情相若，除了紅海局勢外，內地惡劣天氣及環球貿易復甦也支持運費向上。
另外，瑞銀唱好早前連掃兩個歐洲公用項目的長江基建(01038)，目標價73元，評級「買入」；長建昨升2.64%，漲幅在藍籌股當中僅次阿里健康(00241)和東方海外，收報46.25元，即該行料長建還有近58%上行空間。
瑞銀認為，長建海外業務增長穩固，併購加速可刺激估值向上重估，新併購的北愛爾蘭最大配氣網絡Phoenix Energy對集團盈利增長的貢獻或超預期，並指英國大選對長建英國資產影響輕微，即使水務監管局2024年水價檢討草擬決定押後一個月。
新股市場方面，藝人郭晉安姊姊創辦的本港保健品公司草姬集團向聯交所遞交上市申請，農銀國際為獨家保薦人，惟要留意，該企在2022及2023財年分別宣派約950萬元及1,900萬元股息，按年增派息一倍，遠超同年盈利增幅20.66%，而今年3月宣派3,000萬元特別股息，料在上市前支付。
優博孖展超購逾二千倍
至於昨首日掛牌、由中國聯塑(02128)分拆的EDA集團控股(02505)表現報捷，收市報4.2元，較招股價升84.2%，料一手帳面賺1,920元。另下周一掛牌的工程塑膠鑄件製造商優博控股(08529)招股反應熱烈，綜合券商數據，共錄逾150.68億元孖展認購，相當於較公開發售集資750萬元，超購逾2,008倍，成為本港史上超購倍數排第9位的新股。
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