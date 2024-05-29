醫藥股報平安 阿里健康飆一成
美銀證券發表研究報告指，阿里健康截至今年3月底止年度業績勝預期，各大業務板塊收入趨勢穩定，在營運成本控制和效率提高下，純利8.83億元人民幣，遠高於該行預期，故維持給予「買入」評級，目標價4.5元，並預計2025財年將出現良好的業務勢頭，收入將恢復正增長，利潤增長將加快。另投行花旗予阿里健康目標價為8元，評級同為「買入」。
京東家醫事業部傳裁撤
另一方面，京東健康據報裁撤整個「家醫事業部」，原部門負責人譚天弘將轉職，部分員工離職，小部分將在內部轉職。
京東家醫事業部於2020年8月上線，是京東健康高層寄予厚望的戰略級產品，也是當年公司衝擊上市的重要一環。在京東健康內部，京東家醫事業部是一個與網絡醫療事業部平行的核心部門，事業部負責人向京東健康首席執行官金恩林直接匯報。時任京東健康首席執行官辛利軍曾多次在內部表示，要把京東家醫事業部按照京東健康的第一入口來打造，類似朋友圈於微信的地位。
不過，據報由於京東家醫事業部投入較大，且一直未有找到盈利模式，故如今被放棄。另有業內消息指，近年公立醫院體系內的醫生不願轉出，導致家庭醫生業務上游出現問題，這亦是京東家醫事業部被裁撤的原因之一。
石藥獲唱好 上調目標價
至於另一藍籌藥企石藥集團(01093)在公布業績後同獲多家大行唱好。其中，野村將其目標價從9.41元上調7%至10.07元，評級為「買入」；高盛將其目標價上調至10.26元，並認為其估值尚未充分反映海外和新技術平台潛力；另交銀國際上調其目標價10%至11元。該股昨日收報7.03元，升2.03%。
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