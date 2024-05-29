醫藥股報平安 阿里健康飆一成

美銀證券發表研究報告指，阿里健康截至今年3月底止年度業績勝預期，各大業務板塊收入趨勢穩定，在營運成本控制和效率提高下，純利8.83億元人民幣，遠高於該行預期，故維持給予「買入」評級，目標價4.5元，並預計2025財年將出現良好的業務勢頭，收入將恢復正增長，利潤增長將加快。另投行花旗予阿里健康目標價為8元，評級同為「買入」。

京東家醫事業部傳裁撤 另一方面，京東健康據報裁撤整個「家醫事業部」，原部門負責人譚天弘將轉職，部分員工離職，小部分將在內部轉職。

京東家醫事業部於2020年8月上線，是京東健康高層寄予厚望的戰略級產品，也是當年公司衝擊上市的重要一環。在京東健康內部，京東家醫事業部是一個與網絡醫療事業部平行的核心部門，事業部負責人向京東健康首席執行官金恩林直接匯報。時任京東健康首席執行官辛利軍曾多次在內部表示，要把京東家醫事業部按照京東健康的第一入口來打造，類似朋友圈於微信的地位。

不過，據報由於京東家醫事業部投入較大，且一直未有找到盈利模式，故如今被放棄。另有業內消息指，近年公立醫院體系內的醫生不願轉出，導致家庭醫生業務上游出現問題，這亦是京東家醫事業部被裁撤的原因之一。