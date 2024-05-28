產經

輪商精選：博中芯再漲留意22691

港股上周連續4天回落後，昨日於20天線水平初現反彈，恒生指數升逾200點收市。如看好港股重拾升勢，可參考恒指認購證25250，行使價20,502點，11月到期，實際槓桿11.6倍。相反，如看淡可留意恒指認沽證24701，行使價17,413點，10月到期，實際槓桿8.9倍。
內地成立歷來最大的集成電路產業投資基金，並已經從中央政府、國有銀行和企業籌集共3,440億元人民幣。中芯國際(00981)受消息刺激股價昨升7.43%，升破10天及20天線，成交急增。
投資者若認為中芯仍有進一步上升空間，可留意近18元即今年以來的密集阻力區，250天線於18.6元附近。好倉部署可參考中芯認購證22691，行使價19.81元，11月到期，實際槓桿5倍。相反，如認為升幅過急，看淡可關注中芯熊證57811，收回價18.8元，2026年12月到期，實際槓桿7倍。
阿里好友考慮15155
上周宣布發行可換美國存託股份票據作股份回購的阿里巴巴(09988)，股價回落至250天線水平後反彈，重上牛熊線及20天線。資金流方面，阿里認購證連續3天淨流入超過4,300萬元，牛證亦連續兩天淨流入1,200萬元。後市可留意下跌裂口頂部約84元位置，支持位77元。
如部署好倉，可留意阿里認購證15155，行使價83元，9月到期，實際槓桿8.6倍；相反，淡倉可參考阿里認沽證23339，行使價69.38元，9月到期，實際槓桿7.6倍。
本結構性產品並無抵押品，如發行人無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。本文由香港上海滙豐銀行有限公司（「本行」或「發行商」）發行（包括任何參考條款），僅供參考之用，並不構成邀約、游說、或建議出售或購買結構性產品。結構性產品屬複雜產品，投資者務須就此審慎行事，除非投資者完全了解及願意承擔所涉風險，否則切勿投資此產品。結構性產品價格可急升可急跌，投資者或會損失所有或大部分投資。過往表現並不反映將來表現。投資前應了解結構性產品之性質及風險，並詳閱有關上市文件，獨立決定是否適合自己，若需要應諮詢專業建議。本行及其委任之流通量提供者可能是結構性產品的唯一市場參與者，而結構性產品的二級市場可能有限。謹請注意，牛熊證設有強制收回機制，因此有可能提早終止，在此情況下（i）N類牛熊證投資者會損失於牛熊證的全部投資；而（ii）R類牛熊證之剩餘價值則可能為零。作者為金管局及證監會持牌人士，並無就結構性產品或相關資產持有任何直接或間接權益。
滙豐環球資本市場亞太區機構客戶及財富管理香港上市產品銷售主管 劉嘉輝
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