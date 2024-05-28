股市估市：港股健康調整利延續升浪

港股上周終於出現市場期待的調整，恒生指數上周一最高見過19,706點後，連跌4日，最多跌過1,174點，低見18,532點。若以點數來看，是有點嚇人，惟以今輪升勢短短一個月累升3,662點來說，比例上亦可以理解，這是一個健康調整。

相反，美股上周五高收，納指繼續創歷史新高。上周美國聯儲局公布上一份議息會議紀錄，指出「許多」官員認為聯儲局的貨幣政策「被視為限制性的」，表明「他們需要比以前預期的更長時間，才能獲得更大的信心」。儘管美國國債孳息率未見異動，但環球市場繼續評估聯儲局今年的貨幣政策立場，亦非常關注聯儲局理事的言論。

美息變化或擴市場波動 上周五聯儲局理事沃勒就指出，美國正走在一條不可持續的財政道路上，如果美國國債供應的增長開始超出需求，這將意味着價格下跌、孳息率上升，令中性利率承受上升壓力。目前掉期市場預計，聯儲局的首次減息是在12月，而不是11月。再者，最新預測是今年減息幅度只有35點子，而不是年初的減息1.5厘。

故此，美國本周五公布的4月個人消費開支（PCE）物價指數就變得特別受市場關注，這是評估聯儲局未來利率走向的重要數據，從而可推敲決策官員是偏向「鴿」派還是「鷹」派。在數據公布前，將有多位官員發表言論，或會對未來息口變化預期造成影響。

另一方面，內地製造業採購經理指數（PMI）在連續兩個月擴張後，周五會公布5月份官方製造業PMI數據。畢竟港股本輪升勢部分原因是憧憬內地經濟將持續復甦，自4月底一連串的救市措施可望逐漸改善經濟，因此投資者對數據有一定期望，股市表現或已先行反映。

恒指守穩18300再發力 事實上，內地公布的4月份社會消費品零售總額只有3.56萬億元人民幣，按年增長2.3%，低過預期的3.7%。按消費類型分，4月份商品零售按年增長2%，餐飲收入增長4.4%，這兩組數據反映出內需增長動力確實有所不足，所以5月份數據需要一定程度的改善，以支持股市繼續向上的憧憬。

上周提及恒指已進入牛市，假如沒錯的話，港股上周是牛一的健康調整，以黃金比率計算，回調0.382即是18,307點，是首個支持參考，這水平也是5月初的橫行平台支持。昨日恒指最低跌至18,504點便反彈，最終升218點收市，重上18,800點水平，可先留意18,300至18,500點支持。

元宇證券基金投資總監 林嘉麒（作者為註冊持牌人士）