港島盤呎價頻跌穿萬元 南豐新邨返撤辣前

後市去向未明，二手樓價繼續尋底，港島大型屋苑成交呎價連環跌穿萬元關口。鰂魚涌南豐新邨三房單位僅以每方呎約9,991元易手，重回去年底低位，北角百福花園成交呎價更跌至約9,400元有交易。

市場消息透露，上述南豐新邨1座低層H室，實用面積約570方呎，曾叫價590萬元，減價至569.5萬元售出。資料顯示，屋苑對上呎價低於一萬元成交於去年底錄得，包括同面積單位以568萬元成交，呎價約9,965元，是次成交重回撤辣前低位。

中原林龍南稱，百福花園安福閣低層A室，實用面積約506方呎，兩房間隔，有裝修，叫價520萬元，放盤3日，即獲用家以480萬元承接，呎價約9,486元，原業主持貨約12年，帳面僅升值約5%。

美孚呎售$8601 藍籌盤呎價更低於九千元。該行馮健平稱，荔枝角美孚新邨2期吉利徑19號頂層三房單位，實用面積約686方呎，最初叫價680萬元，降價至590萬元沽出，呎價約8,601元。

昨日單日再出現約10宗貶值個案，沙田第一城連續兩日錄蝕讓。消息稱，該盤45座中高層兩房單位，實用面積約284方呎，成交價約438萬元，呎價約15,423元，原業主2020年購入，帳面虧損67萬元。

美聯黎志榮指，鑽石山星河明居E座低層2室三房戶，放盤約兩個月，以758萬元成交，呎價約14,662元，約3年帳面貶值約19.2%。

維港頌一年跌價13% 半新盤繼續為「重災區」。中原指，北角維港頌6座低層B室一房戶，以938萬元成交，呎價約21,416元，較去年同類型單位做價再低約13%，原業主持貨約7年帳蝕112萬元。美聯楊浩然稱，大埔天鑽17座高層D室，成交價923萬元，約5年帳面跌價約16.6%。

此外，部分豪宅屋苑近期都頻頻失守。資料顯示，何文田天鑄2座低層C室，以2,868萬元登記易手，呎價約兩萬元，約8年樓價帳面蒸發約16%。

銀主出貨更積極。市場消息指，鰂魚涌MOUNT PARKER RESIDENCES中層同類放盤，市傳以2,500萬元售出，呎價約1.8萬元，逾9年帳面貶值逾690萬元。