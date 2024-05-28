新盤2200伙6月登場

THE HADDON勢搶閘 黃金海灣獲批預售 樓市由新盤主導，根據統計，6月有至少5個樓盤醞釀出擊，合共逾2,200伙有機會趕上第二季的尾班車推售。恒基地產( 00012 )旗下的紅磡THE HADDON蓄勢待發，正展開軟銷，可望搶閘登場。旭日國際發展的屯門青山公路青山灣段黃金海灣，已獲批預售，部署先推出第1期意嵐。

恒基物業代理營業（一）部總經理林達民稱，THE HADDON有望下周上載樓書，開放示範單位及公布首張價單，計劃6月開售。今期提供約450伙，戶型涵蓋一房至三房間隔，並設有小量特色戶，預計關鍵日期為2025年9月30日。

樓盤銷售注入科技元素。他續指，項目將連接立體商業步行街，而售樓處特別設置XR體驗館，參觀者不需配戴任何裝置，即可在虛擬的步行街走動，猶如身臨其境般作實時互動。恒基兆業地產營業部高級總經理黃文華稱，冀為參觀者一邊參觀示範單位，一邊沉浸式感受MIDTOWN SOUTH的社區生活。

Cabanna三房698萬成交 該公司其他樓盤昨日連錄承接，粉嶺北ONE INNOVALE-Cabanna最新售出D座1樓1室，為實用面積458方呎三房戶，成交價698.8萬元，呎價約15,258元。上環CAINE HILL以543.83萬元沽出26樓F室，實用面積190方呎，開放式間隔，呎價約28,623元。

新界西北的全新盤都密鑼緊鼓籌備開售。旭日國際的屯門黃金海灣，分兩期發展，均已取得預售，預料6月上載樓書及對外開放示範單位。該集團地產開發部銷售及市場策劃經理辜錦波指，正準備售樓說明書，項目第1期意嵐將會盡快推出市場。

他續指，該盤鄰近有15條小巴及巴士線往返港九新界各地。同區有多項娛樂休閒設施，包括高爾夫球中心、黃金海岸鄉村俱樂部、屯門騎術學校等。集團地產開發部董事林敏卿表示，由項目出發，半小時車程可達中環。資料顯示，意嵐涉及692伙，戶型涵蓋開放式至三房間隔，餘下的第2期則提供631伙。

NOVO LAND 3B期涉769戶 同屬屯門區，由新鴻基地產( 00016 )發展的兆康NOVO LAND，早前亦已預告將推出第3B期，提供769伙。該盤為屯門歷來最大規模的私人住宅項目，分6期發展，合共提供4,585伙。由2022年起推售，已推出1A期、1B期、2A及2B期，並連續兩年成為一手市場銷售量最高的樓盤。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，6月有機會推售的項目中，不乏細價的剛需盤，紅磡項目有機會最先開售。他預計5月全月可錄約1,500宗一手成交，而下月多盤齊發，成交量或升至2,000宗，回復正常旺市水平。

辜錦波（右）指，黃金海灣分兩期發展，共提供1,323伙。左為林敏卿。 6月有機會開售新盤