顧問機構籲Tesla股東反對馬斯克薪酬議案

美國電動車生產商特斯拉（Tesla）即將於美國時間6月13日舉行股東大會，並且就行政總裁馬斯克（Elon Musk）的560億美元薪酬議案進行表決。股東會舉行前夕，投資者關係顧問機構Glass Lewis發表報告，促請股東聯合投反對票。

該機構在報告中提到，認為馬斯克的薪酬獎勵方案規模過大，若最終落實，新增發的股份將會造成攤薄效應，以及股權集中等問題。馬斯克薪酬方案是由Tesla董事會提出的，方案沒有包括薪金或現金獎金，而是根據Tesla市值在2018年起的10年內升至6,500億美元而設定的股份獎勵。

報告又提到，馬斯克手上有一系列極其耗時項目，並隨着他高調收購社交媒體X（前稱Twitter）後進一步增加。另外，Tesla提出搬遷到德州的議案會為股東帶來「不確定的好處及額外的風險」。報告同時建議，股東應投票反對馬斯克的胞弟Kimbal Musk連任董事會成員。

xAI獲融資468億 擬造超級電腦 事實上，除了太空探索科技公司SpaceX、社交媒體X、生物晶片公司Neuralink等原有的生意外，馬斯克最近還要花時間處理人工智能（AI）公司xAI的事務。xAI最近宣布，在最新一輪融資中獲得60億美元（約468億港元），擬用於首批產品上市、建立先進的基礎設施，以及加快對未來技術的研發。

另有媒體引述消息報道，馬斯克早前向投資者表示xAI正計劃打造超級電腦，為下一版本的AI聊天機械人Grok提供支援。