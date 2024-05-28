加國汽車業促政府調高華電動車關稅

美國本月中旬提高中國進口電動車關稅4倍至100%後，其鄰國兼盟友加拿大或率先依樣畫葫蘆。消息引述加拿大汽車製造商協會（CVMA）主席Brian Kingston表示，雖然有可能惹來中國作出反制措施，且加拿大並不需要立即與美國同步行動，但加國應該做好準備，確保在有需要時可以「撳掣」便能夠對華電動車加徵關稅。

他表示，雖然中國製電動車在加國未成主流，但未來數量可能會激增，在此之前，加拿大應該考慮對中國電動車補貼做法進行反傾銷調查。目前，加拿大對中國製造的車輛徵收6%的關稅，同時這些電動汽車符合聯邦電動車購置稅務優惠最高達5,000加元（約2.85萬港元）。

另一個美國的盟友英國，目前正忙於7月4日舉行的大選。暫時民調是在野工黨領先，有望相隔14年之後重新執政。其中投行花旗引用自1979年以來的MSCI英國中型和小型股指數表示，工黨獲勝後的半年指數會上升約6%，反之保守黨獲勝會挫5%；較代表當地本土企業的富時250指數在選舉後通常會跑贏富時100指數，而在工黨勝出後這情況會更明顯。

印度台灣股市齊破頂 至於美國在亞洲特意扶植的印度，其主要指數連續第三個交易日創下盤中新高，標普BSE SENSEX指數首次突破76,000點大關，曾高見76,009點，惟尾市現回吐，收報75,390點，跌0.02%；Nifty 50指數也曾創下23,110點的新紀錄，收市倒跌24點，報22,932點。

台灣股市亦創新高，台灣加權指數曾升至21,871點，收市升238點或11.11%，報21,803點。據報英偉達行政總裁黃仁勳抵台，準備出席下月的展覽，台積電及鴻海等重磅科技股顯著上升。