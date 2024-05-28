航運股炒上 大摩：推遲下行周期

中遠海控東方海外目標價升 雖然對後市看法相對審慎，但大摩依然上調了航運股的目標價。其中，中遠海控目標價從6.5元大幅提高至13.2元，評級從減持調升至「與大市同步」；而東方海外的目標價則從75元提高114元，評級同樣調升至「與大市同步」。這些調整主要反映今年盈利預測上調，以及牛市和熊市情況相對平衡的可能性。該行估算航運運費每上升5%，航運公司的盈利預測將隨之提高20至25%。

另邊廂，滙豐證券調升中遠海控及東方海外的目標價，但因應中遠海控股價年初至今累積升幅大，將評級由「買入」降至「持有」；同時調升東方海外目標價至110元，維持股份「減持」評級。從這些投行的評級也不難看出，雖然航運股因為突發事件而受惠，但長遠而言，似乎仍難以擺脫產業周期下行的命運。

根據航運顧問公司Drewry的資料，截至上周四止，全球航運價格按周大增16%，每個40呎貨櫃的運費升至4,072美元。其中又以中國至歐洲的航線升幅最大，從上海到鹿特丹的運費按周升幅達20%；而上海去洛杉磯的升幅亦達到18%。