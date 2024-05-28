日央行前官員估年底前加息至半厘

每百日圓兌港元年內走勢

美國減息時間表一再推遲之際，近期面對貨幣匯率持續下跌的日本央行，開始頻頻「出口術」暗示接下來會繼續加息。日本央行行長植田和男更直言，日本已在擺脫經濟「零增長」和提升通脹預期方面取得了進展，現在必須重新將通脹固定在2%的目標上。另外，有前日本央行官員預計，今年底日本的政策利率可能會升至0.5厘。

圓匯弱 每百Yen兌4.97港元 日圓兌每美元昨日曾見156.96，相當於每百日圓兌4.974港元。植田表示，美國經濟是主要風險，若無法實現軟着陸，將對全球和日本經濟產生不利影響。不過，他也預期日本經濟將復甦，支持投資者押注日本將在今年內進一步加息，並提到過去30年，日本短期利率長期接近零，利率並無大幅波動，因此就評估經濟對利率變化的反應構成相當大的障礙，準確預測「中性利率」（即不影響通脹的合理利率水平）對日本而言尤其具挑戰。

植田：謹慎推進通脹目標 植田強調日央行將謹慎行事，以推進通脹目標框架。央行副行長內田真一亦表示︰「雖然我們仍面臨將通脹預期穩定在2%的巨大挑戰，但戰鬥即將結束」；又指日本可以解決通縮根源，原因是勞動力市場已發生結構式、不會逆轉的變化。

事實上，市場對於日本央行打算進一步加息的認知已成為共識，這亦是近期日本國債孳息率持續上升的原因。前日本央行政策委員會委員、SBI金融經濟研究所董事兼主席政井貴子接受外媒訪問時稱，日本央行的加息幅度將取決於經濟，如果經濟預期保持在目前的水平，再加息一兩次是可以的，最終加息至半厘左右。目前央行的政策利率處於零至0.1厘的區間。

政井指出，由於過去兩年物價持續上漲，企業和家庭的通脹預期已經發生改變，故有條件加息。不過，她認為，日本央行需要加強在日圓問題上的溝通，對其可能對消費造成的影響保持警惕，並指目前仍很難判斷日本央行對日圓疲軟對經濟影響的確切評估。

觀乎日本央行最近的言論，包括近期政策會議的意見總結和央行官員的評論，目前該行似乎正專注於進一步引導國債孳息率曲線變得更「陡斜」，即推升長期國債孳息率而維持短期國債孳息率不變。