特朗普倘勝選 債市亂

格羅斯：勢減稅激化赤字 政府增發債填氹 美國今年底的大選一直是市場焦點，選舉結果對金融市場來說絕對舉足輕重。除了股市以外，美國政壇的變化對債市的影響更不容忽視。人稱「債券大王」的品浩（PIMCO）創始人格羅斯（Bill Gross）表示，假如前總統特朗普再次重掌白宮，將利淡債券市場，且更具破壞力！

債價恐冧 推升貸息 格羅斯認為，在特朗普擔任總統的情景下，美國的財政赤字會比拜登執政更嚴重，因為特朗普的計劃主張繼續減稅，將加劇美國本身已迅速增長的赤字。雖然拜登在任期內亦要對數萬億美元的赤字支出負上責任，但特朗普當選的話，情況顯然會更糟。

作為背景，隨着美國赤字規模不斷增長，聯邦政府需要發行更多國債以填補財政缺口，而大量的國債流入市場會導致債價下跌、孳息率上升，使得美國的借貸成本上升。

事實上，無論是拜登還是特朗普，都一直試圖宣傳自己對於削減赤字的努力，但雙方其實「半斤八両」。根據國會預算辦公室（CBO）的預測，美國財政赤字將從2024年的約1.6萬億美元（約12.48萬億港元），增至10年後的2.6萬億美元（約20.28萬億港元）。

由於市場預計赤字將保持在歷史高位，並可能在未來幾年繼續增長，一些投資者已開始擔心國債孳息率上升，並採取行動保護其投資組合。摩根大通最近的一份報告中表示：「（美債問題）是歷史上最能夠預測的危機……但目前更像是一場無聲的危機」，因為這是「未來」的問題，而不是「今日」的問題。

國債期限溢價更高 貝萊德環球固定收益部門董事總經理David Rogal表示，該行內部經常討論的問題之一不僅是供應，還有需求。他指出，由於美國國債的買家基礎減少，供應增加，隨着時間推移，國債會有更高的「期限溢價」（即遠期債券價格會更加便宜，因為投資者擔心潛在的風險）。美國10年期國債上周五收報4.47厘，仍然處於相對較高的水平；美匯指數昨日曾低見104.66。

話雖如此，市場上也不乏另類的聲音，例如富國銀行就認為美債危機「雖然有一些令人擔憂的趨勢，但問題是可以解決的」。該行經濟師Michael Puliese表示，假如已撇除中央銀行（聯儲局）及政府自身持有的國債，用公眾持有的「淨債務」這一標準來看，那麼美國的債務佔國內生產總值（GDP）比例，實際上仍低於日本、意大利、法國，而且僅僅與英國的水平相若，在發達經濟體中處於中游。

由聯儲局及政府持有的債務，所付的利息最終有相當大一部分會上繳回政府，變相只是「左手交右手」，因此Puliese認為「淨債務」更能反映美國的債務情況。

美國聯邦債務佔GDP比例 美國財政預算盈虧佔GDP比例