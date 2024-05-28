小米汽車毛利率次季望達標
小米集團(01810)推出小米汽車SU7約兩個月，早前將全年交付目標由10萬輛上調至12萬輛。中資券商建銀國際預計今明兩年的交付量分別為11萬輛和11.9萬輛，相信全年目標能夠實現；而美資券商高盛引述公司預測，智能電動車業務在第二季已可達到今年5至10%的毛利率目標。
高盛指，小米首季業績勝預期，相信在未來幾年，智能手機、物聯網和互聯網平台等業務，其海外收入貢獻將持續增長，並為集團提供利潤率上升的潛力，微升其目標價至23元，維持「買入」評級。
建銀則維持小米「跑贏大市」評級，上調2024至2026財年經調整利潤預測29至39%，目標價上調12.9%至23元。
交付時間或需8個月
該公司昨日趁着本港進行一個投資論壇，將SU7帶來香港，為首次在境外公開展示。據了解，小米視香港為汽車業務高端化首站，若能「打通香港市場」，有利出海至世界其他地方，惟今次純粹讓海外投資者能「睇吓、坐吓」，因安全及法規，不設試駕，未來有意參加其他開放予公眾的車展。
消息指，消費者現時下單，約8個月可以交付，小米汽車正積極提升產能，北京工廠6月開始「雙班模式」，期望能縮短買家的等候時間。
聲寶撤專利侵權訴訟
另外，聲寶（Sharp）與小米「大和解」，不但撤回2022年對小米提出的專利侵權訴訟，並與小米簽訂可相互使用無線通訊技術相關專利的交叉授權協議，惟基於簽訂保密協議，故不會披露協議及訴訟的具體內容。聲寶指，這有助於兩家公司繼續在公平、合理及非歧視的原則下進行創新和技術開發。
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