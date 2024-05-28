淘寶天貓GMV雙位數增

他強調，增長不僅來自忠誠用戶，也有許多新用戶，而瀏覽用戶及支付用戶亦有非常好的增長。隨着公司不斷完善物流、退貨等配套，提升消費者體驗，有助帶動用戶規模。

淘寶天貓去年在11月促銷活動推出「淘寶PLUS」，香港地區用戶購物滿99元包郵。他指出，商品池由去年11月推出時不足1,000萬件，大幅增加至現時逾4,000萬件。同時留意到，過去香港區用戶消費多以家庭為單位，但隨着公司下調運費門檻，「個別自己落單多了」，而且下單頻次更高，也令單價下跌，惟公司對此並不介意，反而更着重會否帶動消費者全月或全年的消費額。

為進一步便利消費者，陳氏表示，已取消官方物流送貨到家的附加費16元人民幣，消費者只須支付運費。另正逐步推出新服務「三日達」，承諾送貨時效，若遲到將賠運費。

今年促銷活動時間延長 他又指，基於消費者購買的產品多元化，部分重量很輕，因此將物流計重，由每公斤下調至500克。

淘寶今年將促銷活動延長，第一波已於5月20日開始，至28日晚上23時59分完結；第二波在5月31日至6月20日進行，期望讓消費者有更多時間選購。

事實上，內地當局積極推動消費，以刺激經濟。官媒發文指，要加快釋放文旅消費需求，讓居民「能消費、願消費、敢消費」，讓遊客變成「回頭客」，擴大文旅產品優質供給，關注並滿足不同群體消費需求。