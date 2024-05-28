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石藥去季賺逾16億 股價漲7%

多隻醫藥股昨日做好 多隻醫藥股昨日做好
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藍籌股石藥集團(01093)公布今年首季業績，股東應佔溢利16.12億元（人民幣‧下同），按年升12.87%；每股盈利13.61分。若扣除以公平值計入損益的金融資產公平值虧損、以股份為基礎的僱員酬金開支等項目後，股東應佔基本溢利17.24億元，按年升11.59%。石藥股價昨日收報6.89港元，升7.82%。
期內集團收入89.82億元，按年增加11.54%。其中，成藥業務收入增加17.74%，達到75.61億元。除呼吸系統外，各個治療領域的產品收入均較去年同期有所增長，當中消化代謝的產品收入增長60%，來自近年推出的新產品貢獻亦持續增加。
研發費增16%至11億
至於其他業務，原料產品收入減少8%至9.35億元。由於需求回落，維生素C產品銷售收入減少11.75%至4.86億元，抗生素產品銷售收入則保持平穩，錄得4.49億元，僅略為減少3.56%。由於主要受到咖啡因產品價格下跌所影響，功能食品及其他業務收入下滑20.96%至4.86億元。
集團期內研發費用較去年同期增加16%至11.69億元，約佔成藥業務收入15.5%；目前逾60個重點在研藥物已進入臨床或申報階段，其中7個已遞交上市申請，20個處於註冊臨床階段。石藥提到，自年初至今，於中國有一款創新藥（新增適應症）獲批上市，獲得16項臨床試驗批件，兩款仿製藥獲得藥品註冊批件；於北美地區有兩款在研創新藥物獲得臨床試驗批准。
富瑞大削康方目標價
其他藥企消息方面，博安生物(06955)公告，自主研發的腫瘤領域地舒單抗注射液（120mg）博洛加已獲中國國家藥品監督管理局批准上市。石四藥集團(02005)公布，已取得中國國家藥品監督管理局有關鹽酸昂丹司瓊注射液的藥品生產註冊批件。
此外，富瑞的研究報告將康方生物(09926)目標價由原先50港元大降至38港元，但維持「買入」評級，料其研發的新藥依達方Ivonescimab（AK112）或面對來自強生雙抗藥Rybrevant的強勁競爭，故將其2024年收入調低14%，預測每股虧損由原先預計的0.35元擴大至0.44元。康方股價昨收報35.4港元，跌4.45%。
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