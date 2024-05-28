石藥去季賺逾16億 股價漲7%

多隻醫藥股昨日做好

期內集團收入89.82億元，按年增加11.54%。其中，成藥業務收入增加17.74%，達到75.61億元。除呼吸系統外，各個治療領域的產品收入均較去年同期有所增長，當中消化代謝的產品收入增長60%，來自近年推出的新產品貢獻亦持續增加。

研發費增16%至11億 至於其他業務，原料產品收入減少8%至9.35億元。由於需求回落，維生素C產品銷售收入減少11.75%至4.86億元，抗生素產品銷售收入則保持平穩，錄得4.49億元，僅略為減少3.56%。由於主要受到咖啡因產品價格下跌所影響，功能食品及其他業務收入下滑20.96%至4.86億元。

集團期內研發費用較去年同期增加16%至11.69億元，約佔成藥業務收入15.5%；目前逾60個重點在研藥物已進入臨床或申報階段，其中7個已遞交上市申請，20個處於註冊臨床階段。石藥提到，自年初至今，於中國有一款創新藥（新增適應症）獲批上市，獲得16項臨床試驗批件，兩款仿製藥獲得藥品註冊批件；於北美地區有兩款在研創新藥物獲得臨床試驗批准。