華工業利潤回升 A股彈

上月增長4% 受惠出口改善 仍憂經濟失衡 內地工業企業利潤在3月下降後，4月轉升，其中出口改善和設備升級等為主要推手。國家統計局公布，4月份全國規模以上工業企業利潤為按年增長4%，3月為收縮3.5%，顯示企業上月利潤明顯改善。有經濟學者指出，工業利潤數字與本月中旬公布的規模以上工業增加值做好的趨勢一致，惟同時也顯示內地經濟過於側重工業和政府補助，經濟的回復仍然不平衡。

首4月增速4.3%持平 首4個月規模以上工業企業獲利按年增4.3%，速度與首3個月持平。國統局工業司統計師於衞寧表示，整體看，首4個月規模以上工業企業利潤平穩恢復，但也看到內地有效需求仍然不足，外部環境依然複雜嚴峻，工業企業效益恢復基礎仍需鞏固；下階段需要有效落實已確定的宏觀政策，加快發展新質生產力等，不斷推動工業經濟高品質發展。

申萬宏源發表的研究報告指出，4月工業利潤增長轉正主因包括可比較基數低、出口改善，以及今年和去年同期的假日分布不同，今年4月工作日比去年同期多了兩天等所帶動。雖然4月內需指標仍偏弱，但出口明顯改善支撐企業營業收入。其中，出口依賴型中下游產業營收增長改善幅度最大，也反映出口改善對於營收的額外支撐，如通用設備、紡織服裝、船舶等。

展望5月及之後，該行相信，低基數和假日分布不同的影響將逐步消退，企業營收的改善速度或將放緩，故只有出口改善對利潤的支撐可持續期待。本輪發達國家需求下滑但庫存減少和進口回升，可望支撐中國出口。另有分析認為，工業利潤上升很大程度是政府加大投資所致，民眾的需求回復情況仍然疲弱，將影響私人機構的投資和招聘意欲。

不過，由於工業利潤數字報捷，加上對出口有憧憬等，內地A股做好。滬綜指昨日收升35點或1.14%報3,124點；深成指升83點或0.88%至9,507點；深圳創業板指數升12點或0.68%，報1,830點。滬深兩市總成交7,748億元（人民幣‧下同），較上周五多1.4%。互聯互通北向資金錄得淨流出72.24億元。

人行連續17日逆回購 摩根大通資產及財富管理部首席執行官Mary Callahan Erdoes表示，全球投資者對中國的興趣正在上升，部分原因是內地市場之前調整過後，市場認為經濟或市場可能觸底，激發好奇心及更多的投資興趣。

中國人民銀行昨日連續第17日開展20億元逆回購操作，期限為7日，利率維持於1.8厘。人民幣中間價終止連續4天的跌勢，昨日報7.1091兌每美元，較上一個交易日升11點子，較市場預測偏強逾1,200點子。

內地工業企業利潤轉增