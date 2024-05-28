友邦：港多處勝星洲

總部重建 獲綠色認證 友邦大廈是香港首個都市園區（Urban Campus），由友邦保險全資持有、營運及單獨使用。謝認為，保險公司需要持有自己的長期固定資產，投資地產時須考慮價格及有沒有需要，地產並非用來炒賣。至於會否考慮在香港再購物業，他強調持物業多為自用及長線持有為主，自己有需要時候才會再增加投資。

該總部大樓共有22層，最多可容納約1,800名員工，設有室內緩跑徑、長80米及連貫的中庭樓梯、設施齊全的健身室和多功能體育館。新廈獲領先的綠色建築認證，包括LEED、WELL和BEAM+鉑金級預認證，具備可持續發展特色，設有80個電動車充電站、屋頂太陽能板，以及可自給供電的生物柴油發電機。

睇好內地壽險潛力大 展望未來，謝指內地業務仍是未來動力之一，因為內地的壽險市場潛力龐大，近年內地監管機構亦批准集團在更多新城市開業，有助集團加快擴展步伐。

出席同一場合的港府財金官員指，香港作為國際金融中心已取得不少成就，包括成為亞洲領先的發債中心，保險滲透率位居全球三甲，惟認為香港不應原地踏步，未來需要走出「舒適圈」，尋找推動經濟增長的新機遇；又指本港正籌備在內地開設保險售後服務中心的工作，由保險業界在南沙及前海，容許業界更有效率地應對大灣區龐大的保險需求。