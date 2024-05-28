港上月出口增11.9% 進口揚3.7%遜預期

本港上月外貿數據表現參差，其中出口貨值為3,787億元，按年上升11.9%，高於市場預期的7.6%；惟進口只升3.7%，低於預期的6.8%，貨值有3,889億元。此外，數據昨有搶閘出爐之嫌，事關數據一般於下午4時半由官方公布，惟昨日有媒體於中午就獲得相關資訊，並指數據是摘自港府聲明。

回說出口表現，政府統計處發表的對外商品貿易統計數字顯示，今年首4月的商品整體出口貨值按年上升11.9%，商品進口貨值升6.9%。有形貿易逆差方面，首4個月錄得有形貿易逆差939億元，相等於商品進口貨值的6.1%。單計4月數字為102億元，相等於商品進口貨值的2.6%。

按地區劃分，4月輸往亞洲的整體出口貨值上升15.7%。當中以馬來西亞、泰國、越南升幅顯著，各升38.4%、33.2%及22.1%；美國期內亦升17.1%。至於輸往印度和日本的整體出口貨值則分別下跌28.5%及13.5%，另輸往荷蘭和德國的整體出口貨值分別下跌24.3%及21.5%。

上月進口貨值升幅首3大的供應地是越南、南韓及新加坡，分別升48.8%、47.9%及45.1%；來自台灣和美國的進口貨值則跌19.6%及12.2%。

出口貨品方面，4月錄升幅是「電動機械、儀器和用具及零件」及「辦公室機器和自動資料處理儀器」，各增14.3%及24%。進口貨值錄得升幅的是「電動機械、儀器和用具及零件」，按年升11.1%。

全年輸出貨值或個位數升 大新金融集團首席經濟及策略師溫嘉煒指出，本港4月整體出口按年增長加快，主因出口往內地及美國的表現按年有所改善，抵銷部分地區對香港的出口貨物需求下跌；而進口增長放緩，則可能由於本港內部需求仍然較弱。中線而言，內地穩經濟措施對實體經濟的支持作用仍有待觀察，加上其他主要央行或未急於減息，高息環境或導致外圍經濟前景有下行壓力。

他續指，歐美對內地製造業可能出現產能過剩表達關注，以及美國對中國部分進口貨品再度加徵關稅，均可能繼續為香港外貿表現帶來挑戰，故該行估計，本港今年全年出口或僅錄得個位數升幅。

香港出口轉強 進口表現放緩