內地成立大基金3期谷晶片涉3440億

由國家財政部、國開金融、上海國盛（集團）及4個國有銀行等19位股東，共同持股國家集成電路產業投資基金（簡稱大基金）三期股份有限公司近日已經成立，據報註冊資本高達3,440億元（人民幣‧下同），較早前市場傳出的2,000億元還要多，資本規模更超過前兩期基金的總和，以彰顯推動內地晶片產業發展的決心，務必要擺脫美國等西方經濟體的技術圍堵。

隨着數碼經濟和人工智能（AI）蓬勃發展，算力晶片和存儲晶片將成為產業鏈上的關鍵字，分析估計，除了延續對半導體設備和材料的支持外，該被稱為「國家大基金三期」的公司更有可能將高頻寬記憶體（HBM）等高附加值DRAM晶片列為重點投資對象。

6大內銀出資千億

天眼查訊息顯示，該公司法定代表人為張新，經營範圍包括私募股權投資基金管理、創業投資基金管理服務，以及以私募基金從事股權投資、投資管理、資產管理等活動和企業管理諮詢，其最大股東是中國財政部，而深圳和北京等地方政府旗下的投資公司也有貢獻，具體將在所謂的「基金中的基金」的結構下，作為母基金投資其他普通合夥人管理的3至4個基金，以實現交易來源和投資策略的多元化，也會參與直接投資項目。