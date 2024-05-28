產經

AI晶片熱潮撐升 港股續吸資 看漲一成

港股昨日反彈，北水更連續第8日買貨。（中新社圖片） 港股昨日反彈，北水更連續第8日買貨。（中新社圖片）
港股昨日反彈，北水更連續第8日買貨。（中新社圖片）
聯想飆逾8%冠藍籌 市值單日添121億
人工智能（AI）等科技概念吹到港股！恒指昨日收市升218點，且以半導體股及AI概念股尤為搶鏡，即將推出AI電腦的聯想集團(00992)股價飆8.86%，收報12.04元，創52周新高，膺升幅最大藍籌，單日市值升逾121億元。投資大行瑞銀維持恒指今年目標價20,600點，即較現水平有近10%上升空間，並指在環球資金輪動之下，亞洲新興市場有資金流出，並流入港股。
港股通傳7‧1撤股息稅
值得留意的是，昨日有市場消息傳出於7月1日即香港回歸紀念日，內地將與香港聯合公布取消內地投資者經「港股通」買港股須繳付的20%股息稅。事有湊巧，摩根士丹利昨日列出免徵「港股通」股息稅的潛在受惠股份名單，涵蓋本地公用收息股中電(00002)及電能實業(00006)等多隻股份。
瑞銀投資銀行香港策略師陳志立亦認為，免徵股息稅有助將港股收益率由逾3%提升至4.5%，吸引內地投資者來港，亦偏好互聯網行業板塊，主因在成本節約和利潤率上升下，企業盈利好過預期，同時現水平估值不高。
瑞銀薦買騰訊安踏宏橋
此外，瑞銀列出一份中國「價值上漲」（Value up）主題推介股份名單，指頻回購的騰訊控股(00700)、具高派息比率的安踏(02020)以及中國宏橋(01378)對股東友善度不斷提高，均予「買入」評級。
股權披露資料顯示，瑞銀於5月21日在場內以平均每單位69.2789元，增持恒生中國企業指數上市基金(02828)541.3萬個單位，料涉資約3.75億元，持股量由4.15%增至5.62%。
中資券商中金則提及，港股短期或在目前水平「震盪盤整」，待更多催化劑，認為包括派高息、科技硬件、消費電子及與出行、旅遊和休閒娛樂產品有關的消費服務板塊，均有望成為投資機會。
回說昨日市況，恒指低開兩點後曾跌104點，低見18,504點，之後重拾動力，午後升幅更擴大至262點，高見18,871點，收市升勢略為回順，最終結束4日跌市，報18,827點，並重上20天線（約18,827點）。全日成交縮減6%至1,188億元，北水則連續第8日淨流入，金額有44.25億元，按日多75%；大市全日沽空比率為11%。
昨日一眾半導體股及AI概念股成升市領頭羊，聯想近日放榜及發表AI電腦後獲多家機構唱好，其中晨星將聯想收入預測提高約4%，股票公平值估算相應地由12元上調至14元。中金則料其基礎設施方案（ISG）業務將實現淨利潤，將聯想目標價至12.6元，評級「跑贏行業」。
中芯晶圓代工全球第3
至於中芯國際(00981)首季躍升為全球晶圓代工第3位，市場佔有率由5%增至6%，僅次台積電和三星電子之後，中芯昨收升7.43%，報16.48元；華虹半導體(01347)及ASMPT(00522)各升11.47%及4.18%。
騰訊昨公布於聯交所回購269萬股，作價介乎363.2至377.4元，涉資共10億元。自普通決議案通過至今，累計回購1,679萬股。騰訊昨收升0.1%，報377.4元。而阿里巴巴(09988)面對內地電商業務放緩則轉戰「出海」，旗下電商品牌全球速賣通（AliExpress）昨稱已簽約碧咸為全球品牌大使，同時AliExpress是歐洲國家盃贊助商。阿里巴巴收升1.4%，報79.25元。
另外，昨日復牌的恒大汽車(00708)股價曾飆升逾一倍，收市仍升86.84%，報0.71元。
半導體及AI概念股顯著上升半導體及AI概念股顯著上升
半導體及AI概念股顯著上升
部分免徵港股通股息稅潛在受惠股部分免徵港股通股息稅潛在受惠股
部分免徵港股通股息稅潛在受惠股
「東網Money18」fb專頁：有討論、有分析，齊來FUN享，贏盡●你Like
Money18更多 即時港股指數資訊
本文連結 :
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc