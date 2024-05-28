AI晶片熱潮撐升 港股續吸資 看漲一成

瑞銀投資銀行香港策略師陳志立亦認為，免徵股息稅有助將港股收益率由逾3%提升至4.5%，吸引內地投資者來港，亦偏好互聯網行業板塊，主因在成本節約和利潤率上升下，企業盈利好過預期，同時現水平估值不高。

中資券商中金則提及，港股短期或在目前水平「震盪盤整」，待更多催化劑，認為包括派高息、科技硬件、消費電子及與出行、旅遊和休閒娛樂產品有關的消費服務板塊，均有望成為投資機會。

回說昨日市況，恒指低開兩點後曾跌104點，低見18,504點，之後重拾動力，午後升幅更擴大至262點，高見18,871點，收市升勢略為回順，最終結束4日跌市，報18,827點，並重上20天線（約18,827點）。全日成交縮減6%至1,188億元，北水則連續第8日淨流入，金額有44.25億元，按日多75%；大市全日沽空比率為11%。

昨日一眾半導體股及AI概念股成升市領頭羊，聯想近日放榜及發表AI電腦後獲多家機構唱好，其中晨星將聯想收入預測提高約4%，股票公平值估算相應地由12元上調至14元。中金則料其基礎設施方案（ISG）業務將實現淨利潤，將聯想目標價至12.6元，評級「跑贏行業」。

半導體及AI概念股顯著上升 部分免徵港股通股息稅潛在受惠股