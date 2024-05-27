匯通天下：歐元料下半年跑贏美元

美國經濟數據似乎延續不及預期的季節性趨勢，尤其上周美國4月份新屋及二手樓銷售皆錄得按月跌幅及差過預期，高息壓力對樓市影響漸現。上周聯邦公開市場委員會（FOMC）議息會議紀錄延續聯儲局需更大信心確信通脹回落才減息的立場，未有太大驚喜。

雖然近日利率期貨市場預期，今年美國的減息次數由2.1次收窄至1.4次，但期間美國10年債息只由4.34厘小幅升至4.46厘，債息未有急升限制了美匯指數升勢。

同時，環球地區經濟數據繼續好轉。歐元區上周公布綜合採購經理指數從4月51.7微升至52.3，略高於市場預期的52。數據顯示服務業活動堅挺，通脹壓力緩和，反映歐元區經濟持續復甦。當市場頻繁調整今年聯儲局的減息預期時，歐洲央行的利率市場定價則變化不大，歐元兌美元走勢或主要由美匯指數推動，預期在1.06至1.105區間上落。

有望挑戰1.105阻力 目前風險是，市場或將預期聯儲局減息更多，而預期歐洲央行減少降息幅度，美匯指數在今年第三季之前或跌到102至104區間，推動歐元上試1.05至1.105的區間頂部。其他可能推動歐元上升的因素包括中國政策將支持經濟復甦更快、更持久，以及歐洲央行資產負債表收縮速度比聯儲局快。

外匯投資市場似乎在歐元於1.08至1.0815水平時已趁低吸納，初步短期阻力或在1.095至1.0975，然後再挑戰1.1050阻力。

花旗銀行投資策略及資產配置主管 廖嘉豪