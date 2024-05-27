股市估市：趁港股整固布局優質股

港股在超買後回吐甚急，正如上周指，一輪急升之後再追值博率已下降，恒生指數上周連跌4日，累計跌幅逾千點，全周亦跌944點，指數既失守20天平均線，預料恒指短線在18,600點水平上落，若能喘穩，後市仍可望進一步向上挑戰20,000點水平，否則或會出現較深調整，並下試17,400點，即50天線水平。

策略上，基本因素仍是選股的依歸。乘勢而上看似容易，但上車容易落車極難，港股回吐之急，相信不少投資者已困於高位，但基本因素佳之股份，卻不難持續吸引資金。

投資者往往有個迷思，就是以股份的歷史價位為斷定平貴的基準，總以為股價由140元跌至70元，便是打了五折。然而，投資者必須了解，140元的股票，跟70元的股票，其催化劑及對未來之憧憬又是否一致？

聯想方案服務大有潛力 各項業務中，方案服務業務較矚目，為集團結構性增長引擎，業務主要由運維服務、項目，以及解決方案服務等推動，上述幾項已佔業務分部收入的55%。方案服務業務之季內收入按年增長一成，至18.2億美元，而經營溢利則增長20%，至3.9億美元，經營溢利率達21%。

聯想股價在短時間內抽升，或須進行整固。由於未來其方案服務料仍可成為集團增長動力，投資者可考慮中長線分段收集，上望阻力位14元，支持位9.3元。

艾德金融執行董事 陳政深（作者為註冊持牌人士，並無持有相關股份權益）