宏觀剖析：內地資產仍具吸引力

內地金融市場在4月的最後一星期重拾升勢，呈現出不錯的反彈，相信這是內地資產估值低，性價比高的結果，但目前整體投資交易似乎仍在下跌，投資者需等待基本面帶來更多明確信號。

儘管今年1至2月的經濟數據整體偏弱，但部分行業出現令人鼓舞的正面變化。從目前情況來看，出口產業鏈相對較強，房地產銷售和投資依然處於階段性低位，消費偏弱。出口產業鏈強勢通常意味着製造業的整體表現良好，這也是今年以來經濟數據中的主要正面變化之一，是值得投資者重點關注的趨勢。

房地產泡沫逐漸消退 雖然整體房地產銷售依然處於階段性低位，但部分一線城市的二手房地產市場出現「以價換量」的回暖情況，甚至出現了「日光碟」（即物業在公開發售當日被搶購一空的情況），將繼續密切關注這些星星之火會否燎原。畢竟在連續兩年劇烈的調整後，內地房地產總量指標已經接近其他主要國家的水平，泡沫逐漸消退。清明節假期曾經出現旅遊人均消費回升的現象，但是五一長假期人均消費出現回落，這反映消費數據回升仍存在波動。從資產配置的角度來看，較看好幾個板塊。

重點關注高端製造業 製造業升級是內地邁向高收入國家的關鍵之一，這不但符合目前國策方向，亦能從微觀上看到許多正面變化。這是值得在未來5至10年關注的行業，亦可能是出現較多強勢股的行業。內地產業鏈「出海」（即在海外投資形成產業鏈，或加入到海外產業鏈）的趨勢在汽車、電子和機械製造等高端製造業獲得長遠發展，值得在至少未來5至10年內重點關注。至於從周期反轉的角度來看，投資者應關注生豬養殖、新能源、房地產和非金融等行業周期復甦的可能性。

另外，人工智能（AI）已經是現時最重要的科技革命，投資者應關注電子等高端製造業的復甦趨勢。回報收益依然值得關注，在內地經濟真正復甦前，收益類資產依然會受到青睞。至於居民消費心態的變化，可關注平替類消費品的機會。

施羅德基金管理（中國）副總經理 安昀