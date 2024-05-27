拍賣消息：AVA 228嗌298萬 低購入價近五成
市場續有納米半新盤單位淪為銀主盤，長沙灣AVA 228同類單位以298萬元推拍，較原業主購入價低近50%。
忠誠拍賣將於本周三推出約36項物業，包括上述項目的高層H室銀主盤，實用面積約248方呎，推拍呎價約12,016元。原業主2022年以約591萬元買入，開價低約293萬元。推拍價也較銀行估價低約23.6%。
黃開基拍賣行同日推出約27項物業，其中，灣仔永德大廈C座低層3室銀主盤，實用面積約379方呎，減價10萬元，以288萬元翻拍，呎價約7,599元。
旺角住宅開價198萬
環亞物業拍賣將於6月初推拍旺角利民大廈低層H室業主盤，實用面積約340方呎，連租約開價198萬元，呎價約5,824元。
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