二手蝕讓：太古城三房兩年半貶28％

二手樓市氣氛回落，藍籌屋苑業主都要蝕讓吸客。鰂魚涌太古城三房單位，劈價至880萬元沽出，低市價約5%，約兩年半帳面蝕約350萬元。

中原張光耀表示，上址為華山閣低層F室，實用面積約685方呎，叫價1,020萬元，累減140萬元成交，呎價約12,847元。原業主於2021年12月以約1,230萬元購入，物業貶值約28%。

利嘉閣邱家仁稱，長沙灣泓景臺2座低層G室，實用面積約658方呎，套三房設計，原業主2019年以1,262.5萬元購入，叫價1,010萬元放售，以952萬元成交，呎價約14,468元，約5年帳面蝕310.5萬元。

新界洋房都要損手。中原吳啟業表示，大埔康樂園康樂西路雙號屋，實用面積約1,596方呎，劈價300萬元，成交價2,000萬元，呎價約12,531元，約4年帳面蝕約988萬元，貶值約33%。

淘大極高層6年輸120萬 細價屋苑情況相若。香港置業胡國安稱，牛頭角淘大花園I座極高層戶，實用面積約378方呎，放盤約兩個月，以470萬元易手，呎價約12,434元，逾6年帳面虧損約120萬元，貶值約20.3%。

祥益謝利官表示，天水圍嘉湖山莊賞湖居6座低層套三房戶，放盤一星期，減價至460萬元成交，呎價約7,233元，約6年帳面跌價約16.5%。中原侯國良指，沙田第一城40座中層D室兩房戶，以454萬元沽出，呎價約14,934元，逾5年帳面蝕46萬元。

新居屋錦駿苑首現損手 此外，過往跌市中仍可獲利的新居屋二手單位，近日罕現蝕讓。世紀21奇豐莊瑞生稱，馬鞍山錦駿苑C座中層4室開放式戶，獲白居二客以225萬元購入，呎價約7,235元，為屋苑首宗二手轉讓，單位於2021年中以225.24萬元購入，料連使費蝕幅更顯著。

中原指，10大屋苑過去周末錄約10宗買賣，按周升約1.5倍，創4周新高，但當中仍有4個屋苑零成交。