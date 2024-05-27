一手貨尾撤辣後沽千伙
維港1號減價奏效 3個月賣294戶最多
全新盤於撤辣後蜂擁推出搶盡樓市焦點，餘貨盤亦不遑多讓，趁勢密密出貨。據本報統計，銷量最高的5個餘貨項目，均屬增加折扣優惠或回贈的減價盤，過去3個月共沽出逾1,110伙。中國海外發展(00688)已屆現樓的啟德維港1號變相減價逾兩成後，期內售出約294伙最多，千伙項目僅餘不足百伙待售。
位於啟德跑道區的維港1號，提供1,059伙，於2021年7月起開售，由去年11月起開始擴大折扣率作新一輪銷售，迄今累計售出逾960伙，總成交金額達117億元。撤辣後的首一個月，該盤近乎「日日有單開」，最高峰時的3月單月錄得逾230宗，銷情不遜於同期推售的全新項目。而本月暫沽12伙，成交價介乎691萬至2,009.9萬元，成交呎價17,581元起。
新盤兩日成交不足百宗
同屬現樓的中洲置業旗下沙田星凱‧堤岸，取消辣招後反應迅速，當日隨即修訂價單將折扣率上調至最高35%，並搶先於3月初重啟銷售，至今3個月內共錄約230宗成交。當中包括昨日以701.9萬元沽出高層一房戶，為5座48樓G室，實用面積347方呎，呎價約20,228元。樓盤由2021年10月開售至今累售1,159伙，佔全盤逾86%。
新界上車盤方面，九龍建業(00034)將軍澳海茵莊園銷情持續，2月底至今累沽約219伙。全盤累計售出逾1,110伙，佔總供應逾七成。
泛海集團(00129)的元朗洪水橋滙都I，雖然仍屬樓花，惟自年初減價及推出5%訂金的建築期付款計劃後，交投不斷。
不過，隨着撤辣效應減弱，整體一手交投放緩。剛過去周六、日僅錄逾60宗新盤成交，較對上一周約246宗急挫約75%，屬於2月底至今首見跌穿百宗的周末。當中，會德豐地產旗下將軍澳日出康城第12B期PARK SEASONS，兩日沽出約28伙佔最多，吸金逾1.5億元。
名日‧九肚山1811萬售
此外，鷹君(00041)何文田站朗賢峯第IIA期透過招標連沽5伙，共涉逾1.28億元。
長實集團(01113)沙田名日‧九肚山，昨日以約1,811萬元售出2座中層A室，為實用面積1,213平方呎四房戶，呎價約14,937元。消息指，買家為中港商人。
華潤置地（海外）及保利置業集團(00119)合作的啟德澐璟以4,620萬元售出8座10樓A室，是實用面積1,525方呎三房戶，呎價約30,295元。
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
MMS：