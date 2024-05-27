一手貨尾撤辣後沽千伙

位於啟德跑道區的維港1號，提供1,059伙，於2021年7月起開售，由去年11月起開始擴大折扣率作新一輪銷售，迄今累計售出逾960伙，總成交金額達117億元。撤辣後的首一個月，該盤近乎「日日有單開」，最高峰時的3月單月錄得逾230宗，銷情不遜於同期推售的全新項目。而本月暫沽12伙，成交價介乎691萬至2,009.9萬元，成交呎價17,581元起。