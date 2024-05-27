外資流入放緩 中企投資傳鬆綁

儘管印度經濟增長引擎已獲國際間認可，但從實際數據來看，整體外商直接投資（FDI）規模卻大幅縮水。來自印度儲備銀行（RBI）數據顯示，2024財年前11個月（2023年4月至2024年2月）計，流入印度的FDI淨額放緩至146億美元，遠低於一年前的267億美元，意味吸金能力驟降，據報印度政府可能放寬中國電子企業前來投資的限制。

塔塔海立合資建廠望獲批 外媒報道，去年終止與印度塔塔集團（Tata Group）旗下印度空調龍頭品牌VOLTAS合資設廠的海立股份，有望獲得鬆綁。據海立股份去年公告，原本打算以全資子企海立國際（香港）為主體，與VOLTAS在印度共同投資新設控股子企，以建立空調壓縮機工廠，該合資註冊資本擬為25億印度盧比，其中海立香港出資15億印度盧比，佔60%。惟投資未能在雙方協議內獲得當地政府審批，最終在去年4月底告吹。

海立深耕印度多年，借合資建廠主要是公司與客戶之間策略合作的升級模式。市傳在印度廠商游說下，印度電子暨資訊科技部（MeitY）最近致函海立，詢問其印度投資規劃，而海立亦擬回覆告知恢復合資計劃的條件。

科技合營印方持股須佔多 業界分析指，印度政府似乎有意釋出信號，只要對印度有利，不排除鬆綁壓縮機、顯示器及半導體等高科技產業，但前提是內地投資可為印度國內產業帶來重大增值，且南韓、台灣及其他地區都不具備相關技術。同時，印度政府指示廠商若與中企進行合資，印度一方應持有多數股份。惟中企投資限制最後能否鬆綁，仍將留待印度執政者決定，因此印企現階段仍需靜觀其變。