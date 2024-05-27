特稿：亞太商業地產成交2441億 5季最奀

受高利率環境、寫字樓及舊工廈交投萎縮影響，今年首季亞太區商業地產的成交總額收縮，按年減少13%，僅錄313億美元（約2,441.4億港元），降幅雖然比去年第四季的14%收窄一個百分點，但總額為5個季度以來最小。展望第二季度，多項迹象顯示投資活動的下降趨勢已接近見底，然而接近見底並不意味着復甦近在咫尺。

日本交投超前中國稱冠 MSCI旗下MSCI Real Assets發布《亞太資本趨勢報告》顯示，上季日本商業地產交投規模最多，高達91億美元（約709.8億港元），按年跌15%，但按季升19.73%，為表現較為亮眼的市場之一，主因寫字樓投資回暖及部分商業物業類別的收購活動活躍，反映日本銀行今年的利率政策調整對投資情緒影響不大。

中國的商業房產市場雖然保持活躍，上季錄83億美元（約647.4億港元），比去年同期放緩近兩成，兼被日本超前，但仍是過去12個月計最大的市場，以400億美元資產交易規模，穩坐區內「一哥」寶座。無論是工廈或零售商舖的買賣均有強勁增長，但寫字樓仍持續低迷，尤其是上海的投資幾乎大跌三分之二。

該機構發表的去年第四季報告顯示，印度已鞏固作為全球最有前途的新興市場之一的地位，經濟活動從低谷中復甦，印度資產交易金額更按年暴漲143%至8億美元；惟今年首季已轉跌26%，且按季亦大減37.5%至5億美元。

美減息時機幅度主導走向 對於未來亞太區的商業地產前景，報告指出，有待成交的交易量，即已簽署交易合約但尚未完成交易程序的交易，在過去幾季保持穩定。然而，在日本和內地以外的大部分市場，收益回報率差，相對借貸成本仍然偏低，甚至為負數。

報告又指，美國的降息時機與幅度仍將主導市場的走向，而在近數周焦點甚至轉為關注降息是否會發生，可以說的是，商業房地產即使走出低谷，未來一段時間或仍維持反覆狀態。

亞太區商業地產今年首季成交額