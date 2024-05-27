股評人觀點：羅尚沛：可續持有中線睇74元
銀河證券業務發展董事羅尚沛認為，觀乎有中資電訊股股價已經重上70元，所以滙控(00005)亦有理由繼續做好，中線目標看72元至74元，建議有貨者繼續持有，一來環球國際金融股表現仍然強勢，二來滙控在藍籌股息率亦數一數二，加上近期股市升浪舊經濟股亦有份貢獻，所以估計滙控仍有上升空間。
留意平保後續動向
最新傳出中國平安(02318)大手減持逾千億元滙控股份，他認為要留意後續進程，因行動有利有弊。弊處是反映滙控有機會與內地關係疏遠，好處則看平保能否入主滙控董事局。
他個人覺得滙控股價在70元不算貴；反之，他指平保近年因為內房問題自身難保，認為其透過滙控股價上升套現部分資金，可以減輕因國家任務而承受的內房負荷，對平保是好事。
沈振盈：睇淡後市 股價或見30元
人稱「沈大師」的資深股評人沈振盈表示，滙控(00005)飆上70元後可以準備「睇淡」，原因是以長線角度而言，香港經濟及樓市走弱的憂慮仍然未變，加上其香港按揭業務乃龍頭之一，所以一旦樓市變淡、市民的按揭成數能力轉差及樓按拖延違約風險增，滙控未來或要較大規模撥備，不排除股價回調到30至40元。
他直言，冇貨的散戶現水平不宜入市，至於早年於30至40元入市的散戶，亦應先行止賺，然後轉戰科網股等板塊，相信其他板塊表現會較滙控優勝。
麥嘉嘉：待回調分段收集
她認為，技術上滙控股價近期高位70.1元，已成為初步阻力位，預料初步支持位為裂口位（4月30日）的65.4元，建議未有貨者宜待股價回調才作分段收集。
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