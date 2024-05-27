虛銀Mox：致力實現收支平衡

客戶突破57萬 年內增9% 許崇軒在接受本報專訪時表示，收入增長主要靠客戶數量增加，目前上客量維持上升趨勢，截至上周二，該行總客戶人數已超過57萬人，較去年底增近9%，Mox Card的每日平均交易次數逾10萬；三分之一的客戶將Mox設置為「轉數快」的預設收款銀行，相關用戶的黏度亦較高。

去年該行大幅增加信貸撥備，許解釋，由於去年貸款增長強勁，因此出於預防性質有所提升；同時去年本港經濟環境轉差，個人破產宗數亦見顯著上升，所以亦要作出一定的壞帳管理，又指今年相關情況慢慢有改善。

今年美國減息預期不斷延後，被問及會否影響其資金成本時，許氏笑稱「存款就是銀行的麵粉，沒有麵粉就沒有麵包」，今年初至今的存款已增30%至差不多150億元，增幅接近去年全年水平；而當中接近70%屬於活期存款（CASA），使資金運用更具彈性，又指母行渣打亦有協助資金管理。

該行打着無上限的1.5厘活期存款基本年利率吸引客戶，他坦言難以在定存定價方面與其他銀行進行競爭，故從活期方面着手。事實上，目前的資金成本遠較港元拆息便宜。該行亦與航空公司合作，以「亞洲萬里通」里數回贈替代利息支出。雖然客戶以里數兌換機票時帳面價值高於息口回報，但由於合作關係，實際上的開支低於利息成本。

計劃推加密幣投資服務 投資服務Mox Invest由今年初推出至今，已錄逾2.2萬個客戶，他相信隨着更多的產品推出，將推動費用收入增加，未來的新產品亦將集中於財富管理服務之上。面對網上券商的競爭，坦言不會與他們直接比較，希望成為一間被客戶信任的銀行。已推出的服務包括投資港、美股及基金等，計劃推出投資組合服務，以及買賣加密貨幣，但仍要待監管當局批准。

他稱，虛擬銀行較傳統銀行在成本上較低，例如傳統銀行要兼顧實體分行及網上銀行的成本投放問題，反之虛銀能集中資源設計和處理應用程式（App）上的問題；目標以相同的成本服務更多客人，未來亦將維持相若水平。另外，有20%的銀行卡交易來自海外商戶，預告未來在外幣支付方面將有所着墨，方便客人消費。