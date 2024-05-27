恒指望重返萬九 「中特估」可博

專家：短期回調壓力未消 iFAST Global Markets投資總監溫鋼城認為，大市嚴重超買後出現回調是合情合理，加上美國聯儲局「鷹」姿強勢，相信短期回調壓力仍未解除，但估計整固過後將重拾升勢，惟速度不及早前般快速，相信18,300點附近具一定值博率，建議加倉位及止蝕位宜訂在17,400點及16,900點。

本周五內地將公布官方採購經理指數（PMI），而美國將公布核心個人消費開支（PCE）物價指數。他指出，市場預期有關數據可能雙雙出現持平和輕微改善，有利於港股月底前於現水平靠穩，預期恒指本周將徘徊於18,300至19,000點附近。行業板塊方面，石油、煤炭、金屬、電訊和中資金融等「中特估」最為可取，科技股亦能夠與大市同步。

領展將於周三公布截至3月底止全年業績，惟放榜前已遭多間大行削目標價。富瑞預期，該公司2024至2025財年每基金單位分派2.53元，許多負面因素已在股價反映，但香港零售業面對挑戰，仍將目標價由43元，下調4.65%至41元，相當於其每單位資產淨值折讓50%，評級「買入」。

美銀料領展可分配收入減 美銀將領展的評級由「買入」降至「中性」，目標價削13.63%至38元，主要認為其潛在續租租金減少或限制香港零售租金收入，進而影響未來一至兩年的每單位可分配收入增長，2024至2026財年的年均複合增長率料為負1.3%。該行同時預計，領展的出租率將下降一個百分點至97%，導致明年3月底止2025財年香港零售租金收入下降2至3%，使2025財年和2026財年每單位可分配收入分別下降4%和7%。

本周環球財金焦點