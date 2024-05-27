花旗估兩因素助金價衝3000關

國際金價上周跌逾3%，為5個半月以來最大單周跌幅，期貨與現貨金價處於每安士2,334至2,335美元水平。不過，投行對金價展望仍然偏好，繼瑞銀表示金價後市有力挑戰2,500美元，花旗集團亦預計，未來12月金價將升至3,000美元，主要受兩大催化劑支持。

花旗大宗商品研究全球主管Max Layton接受外媒訪問時直言：「花旗研究部的觀點與市場普遍預期相差甚遠。我們認為，美國聯儲局利率將在今年底或明年初進一步下調，這肯定會成為金價下一步上漲的支柱」，並稱目前金價調整只是暫時性，因聯儲局將多次降息，這將推動金價在未來12個月內升至3,000美元，強調黃金是最能受利率變動影響的資產。

除了利率因素，該行看好金價的另一原因，乃中國零售需求超出預期的支持下，最近黃金與實際利率的關係已經破裂。他稱：「我從未見過中國在黃金價格高位買入，他們投入的美元名義價值，估計大約是原本投入房地產的40至50%；這是中國從房地產支出轉向黃金零售的巨大轉變。過去3、4個月，中國黃金零售佔中國黃金礦產供應的三分之二左右，實際上吸收了所有礦產供應，加上央行的需求，珠寶市場已經所剩無幾了」。

料OPEC+延長減產政策 此外，油價方面，石油輸出國組織及盟國（OPEC+）原定於6月1日在總部維也納舉行的產量政策會議，據報押後一天至6月2日改在網上進行，預料OPEC+會把目前的減產政策延長到今年下半年；主要是考量到沙特阿拉伯能源部長阿卜杜勒阿齊茲健康狀況不佳以及日前伊朗總統萊希空難逝世，故有此決定。上周五布蘭特期油及紐約期油靠穩，同升約1%，分別報每桶82.16美元及77.8美元。